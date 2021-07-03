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Kurbanlık fiyatları yükselişe geçti! En düşüğü...
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, kurbanlık hayvan sayısının yeterli olduğunu belirterek, büyükbaşların fiyatı hakkında bilgi verdi.
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, üreticilerin elinde yaklaşık 1 milyon 500 bin büyükbaş ve 3 milyon civarında küçükbaş kurbanlık olduğunu söyledi. Bayram öncesinde kurbanlık sıkıntısı olmayacağını dile getiren Tunç, "Yeteri kadar kurbanlık hayvan bulunuyor, kurbanlık temininde sıkıntı olmaz" ifadesini kullandı.