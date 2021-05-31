Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala pek çok kişi kurbanlık hazırlıklarına başladı. Bazı illerde kurbanlıklar görücüye çıkarken kubanlıklarını erken almayı tercih edenlerin sayısı da az değil. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler şimdiden fiyat araştırmasına başladı. Kubanlıkların fiyatları da yava yavaş netleşiyor. Peki, Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Kurbanlık canlı kilo fiyatı ne kadar? Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş fiyatları 2021!
KURBANLIK FİYATLARI NETLEŞİYOR!
Bursa'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasalarda hareketlilik başlarken, bu yıl kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor.
KURBANLIK CANLI KİLO FİYATLARI NE KADAR?
Bursanın hayvancılıkta önemli noktalarından biri olan Yenişehir ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı için kurbanlık satışlarına başlandı. Bazı vatandaşlar, erken davranarak kurbanlıklarını alırken, kurban pazarlarında da yoğunluklar oluştu. Yenişehir ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Hakan Yıldız, kurbanlık alırken vatandaşların iki noktaya dikkat etmesi gerektiğini belirterek, Öncelikle hayvanın 2 yaşını doldurmuş olması ve sağlıklı eksiksiz kurban olması gerekiyor. Eğer bunlar bir büyükbaş hayvanda yoksa ondan kurban olmaz. Kurbanda 3 çeşit satış oluyor. Bunlar karkas, ayaktan ve canlı kilo olarak yapılıyor. Bu yıl ortalama olarak büyükbaş kurbanlık fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişmektedir diye konuştu.