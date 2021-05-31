Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasalarda hareketlilik başladı. Bazı illerde kurbanlık satışları başlarken bazı vatandaşlar erken davranarak kurbanlıklarını şimdiden almaya başladı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen pek çok kişi de 2021 yılı kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Peki, Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Kurbanlık canlı kilo fiyatı ne kadar? Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş fiyatları 2021!

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala pek çok kişi kurbanlık hazırlıklarına başladı. Bazı illerde kurbanlıklar görücüye çıkarken kubanlıklarını erken almayı tercih edenlerin sayısı da az değil. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler şimdiden fiyat araştırmasına başladı. Kubanlıkların fiyatları da yava yavaş netleşiyor. Peki, Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Kurbanlık canlı kilo fiyatı ne kadar? Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş fiyatları 2021!

KURBANLIK FİYATLARI NETLEŞİYOR!

Bursa'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasalarda hareketlilik başlarken, bu yıl kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor.

KURBANLIK CANLI KİLO FİYATLARI NE KADAR?