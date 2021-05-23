Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2021 kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş canlı kurbanlık kilo fiyatları

Kurban Bayramı'na 2 aydan az bir süre olmasına rağmen, bu yıl kurban kesmeyi düşünenler fiyat araştırmalarına şimdiden başladı. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle üreticiler sosyal medya üzerinden fiyatlarını paylaşmaya başladı. Hem küçükbaş hem de büyükbaş kurban fiyatlarında bu yıl yüzde 20 oranında artış bekleniyor. Peki, 2021 kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? İşte küçükbaş ve büyükbaş canlı kurbanlık kilo fiyatları...

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Milyonların gözü kulağı kurbanlık fiyatlarına çevrildi. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen pek çok kişi şimdiden kurbanlık hesaplarına başladı. Bayrama 2 aydan az bir süre olmasına rağmen, vatandaşlar sosyal medya üzerinden üretilere ulaşarak kurbanlık fiyatlarını öğrenmeye çalışıyor. Bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarında ortalama yüzde 20 ile 30 arasında artış bekleniyor. Peki, Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2021 Kurbanlık satış fiyatları ne kadar olur? Canlı hayvan kilo fiyatı ne kadar oldu? İşte küçükbaş ve büyükbaş canlı kurbanlık kilo fiyatları...

Türkiye bu yıl da Kurban Bayramı'nı koronavirüsün gölgesinde karşılayacak. Aşı çalışmaları devam ederken Kurban Bayramı'nda tam açılmanın olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda da kurban pazarlarında koronavirüs önlemleri alınacak. Kurbanlık satışları ile ilgili yeni tedbirlerin gelmesi bekleniyor. Vatandaş Kurban Bayramı'na 2 aydan az bir süre kala telaşı şimdiden başladı. Vatandaş, kurbanlık piyasasını ile büyükbaş ile küçükbaş kurbanlık fiyatları ile ilgili araştırmalara başladı bile. Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı günü başlayacak. Pek çok kişi netleşmeye başlayan fiyatları sosyal medya üzerinden üreticilerle iletişime geçerek öğrenmeye çalışıyor. Geçen yıl pazarda büyükbaş 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaş ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişiyordu. 2020 yılında canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira arasında değişiyordu. Bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık fiyatlarında artış bekleniyor.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gerek besihanelerde gerek hayvan üretim yerlerinde satış hazırlıkları başladı. Her kurban bayramında olduğu gibi bu yılda da geçen yıla oranla fiyatlarda artış olacak. Girdi maliyetlerindeki artışlar bu yıl kurbanlık fiyatları yüzde 20 ile 30 arasında artırabilir. Bazı besiciler sosyal medya hesaplarından vatandaşlara fiyat vermeye başladı. Büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı ortalama 28 ila 35 lira arasında değişirken, küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının ise 28 ila 33 lira olduğu belirtiliyor.

KURBANLIK DEVE FİYATLARI NE KADAR OLUR?

Geçen yıl kurbanlık deve fiyatları, 12- 20 bin liraya kadar satıldı. Canlı 600 ile 1 ton arasında olan bir deveden kesilince ortalama 250 ile 600 kilo et çıkıyor. Genelde deveyi 5 veya 7 kişi ortak alıyor. Bu yıl da deve fiyatlarının ortalama 14 bin ila 25 bin civarında olması bekleniyor.