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Kurbanlık boğanın altında kaldı! 4 gün sonra hayatını kaybetti

DHA |  25 Temmuz 2021 Pazar - 17:45 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 17:45

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, komşusunun kurbanlık boğasının saldırısıyla yaralanan Bilal Baylan, 4 gündür tedavi gördüğü hastanede, yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşlı adamın saldırıya uğradığı anlar anbean görüntülendi.


Porsuk Mahallesi'nde oturan Bilal Baylan, Kurban Bayramı’nın ilk günü kendi kurbanını kestikten sonra kurban kesmek için hazırlık yapan komşusuna yardıma gitti. Kurban sahibi ve komşuları, boğanın gözünü bağlayıp, traktörün arkasına bağladı. Hazırlık yapılırken aniden ürken boğa, sağa sola hamle yaptı. Bu sırada grup, boğanın bağlı olduğu ipi tutmaya çalıştı.
 
Boğa, Bilal Baylan’ı boynuz darbesiyle yere düşürüp, üzerine çıktı. Yaralanan Baylan için komşuları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Baylan, ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
 
 
Baylan, 4 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baylan’ın saldırıya uğrayıp, yere düştüğü anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. 
 
 
 

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Çarşamba kurbanlık boğa saldırısı
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