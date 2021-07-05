Kurban vekalet ücreti belli oldu mu, ne kadar? Vekalet yoluyla yurt içi ve yurt dışı kurban kesim ücreti…

Kurban Bayramı için sayılı günler kalırken kurbanlık fiyatları ve kurban vekalet ücretleri hakkında yapılan araştırmalar da hızlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vekalet yoluyla yurt içi ve yurt dışı kurban kesim ücretinin 2021 yılında ne kadar olduğunu açıklandı. Peki, Kurban vekalet ücreti ne kadar?

Kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurban vekalet ücretini sorguluyor. Sözlü ve yazılı olarak kurban vekaleti nasıl verilir, vekalet ücreti ne kadar gibi soruların yanıtı merak ediliyor. İşte kurban vekaleti ücreti hakkındaki detaylar…

KURBAN VEKALAT ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KURBAN VEKALETİ NEDİR?

Ayrıca vekâletle kurban kestirecek kişi şayet istiyorsa, kurban kesiminin yanı sıra, alım işlemleri de vekâlete dâhil edilebilir. Bu durumda kişi, vekile "kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye vekil tayin ettim" diyerek vekâlet verir.

Sözlü olarak, kişi, bir başkasına "seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbanla ilgili işleri yapmaya ve yaptırmaya vekil tayin ettim" der. Bu durumda vekâleti alan kişi, kurbanı bizzat kendisi kesebilir veya aldığı vekâleti bir başkasına devrederek, bu işlemi, tayin ettiği bu yeni vekile de yaptırabilir. Buradaki vekâlet umumi vekâlettir. Yani vekil tayin edilen kişi, işi bizzat kendisi yapabileceği gibi, yeni bir vekil tayiniyle başkalarına da yaptırabilir.

Yazılı vekâlette ise, vekâlet veren kişi adına "belli bir şahsa kurban kesme, kestirme ve kurbanla ilgili diğer işleri yapma ve yaptırma konusunda vekâlet verdiğine" dair bir vekâlet belgesi düzenlenebilir. Günümüzde yazılı yolla vekâlete, umumiyetle kurumların düzenledikleri kurban organizasyonlarında başvurulmaktadır. Burada önemli olan husus, vekil tayin edilen kimsenin belli birisi olmasıdır. Bu yüzden, kurban organizasyonu yapan kuruluşların, vekâlet işlerini yürütürken, belli bir kimseyi görevlendirmeleri gerekir. Bu görevli kimse de, vekâletini aldığı kişilerin kurbanlarını kesme, kestirme görevini bizzat takip etmeli, yeni vekil tayini gerekiyorsa bunları da titizlikle yerine getirmelidir.