Kurban pazarındaki hayvanların yüzde 80'i satıldı

Kurban pazarında kurbanlıkların yüzde 80’i satıldı. Bazı satıcılar çadırlarının önüne ‘game over’ yazısı astı. Pazarın gözdesi ise Tokat’tan getirilen 1 ton 200 kiloluk ‘Hanzo’ isimli tosun oldu. 3 yaşındaki tosunun 30 bin liraya Sivaslı bir aileye satıldığı öğrenildi.

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner Hekimi Furkan Coşkun, Tevfikbey Mahallesi Tahsin Tekoğlu Caddesi üzerine kurdukları Kurban Satış Alanı’nda 50 çadırda bin ila bin 200 adet küçükbaş, bin ila bin 500 adet de büyükbaş hayvanın satışa sunulduğunu söyledi.

PANDEMİ TEDBİRLERİNE UYULUYOR

Kurban Bayram’ı için hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Coşkun, “Normal koşullarda 90 adet çadır kapasiteli bir alan olmasına karşılık pandemi tedbirleri kapsamında 50 adet çadırla sınırlandırıldı. Tüm önlemleri aldık. Alan giren kişilerin HES kodlarına bakıyoruz. Ateşlerini ölçüp, maske dağıtıyoruz. Alan içerisindeki farklı noktalara el dezenfeksiyonlarını yerleştirdik. Hayvanların yüzde 80’i satıldı. Hayvan sahipleri de durumdan oldukça memnun. Sinek, kara sinek ve yürüyen haşere yönelik ilaçlama çalışmaları yapıyoruz” dedi.

HAYVANIN GENEL MUAYENESİNİ YAPIYORUZ

Kafasında soru işareti olan vatandaşlara yardımcı olduklarını belirten Coşkun, “Hayvan alırken şüpheye düşen, kafasında soru işareti olan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Hayvanın genel muayenesini yapıyoruz. Bir problem varsa bunu da belirtiyoruz. Hayvanın bakışlarına, canlılığına, tüylerinin yapısına, uzuvlarının tam olmasına ve herhangi bir sakatlığının olup olmadığına dikkat ediyoruz. Küpe numaralarından kişilerin hayvanları sorgulanmasına yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

İLAÇLAMA VE DEZENFEKSİYON YAPILIYOR

Ekiplerin denetimleri aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Coşkun, çevre ve insan sağlığını etkileyecek tüm önlemler alındı. Alandaki ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları da aralıksız sürdürülecek” ifadelerini kullandı.

HAYVANLARIN ÇOĞU SATILDI

10 gün önce Kırşehir ’den hayvan getiren Mustafa Kurt ise “Çok şükür satışlar iyi oldu. 48 hayvan getirdik, 43’ü satıldı. İlla pazarlık ediliyor, sünnettir. Büyükbaş hayvanlarda fiyat 12 bin liradan başlıyor, 25 bine kadar çıkıyor, çoğu da satıldı” dedi.

PAZARIN GÖZDESİ SATILDI

Pazarın en ağır tosununu 30 bin liraya satan Halil İbrahim Gürses de “Tosun 1 ton 200 kilo, 3 yaşında. 30 bin liraya sattık. Tokat ’tan geldik, hayvanları yonca, buğday ve kırma yemlerle besliyoruz. Alan kişi memnun kalmazsa ya eti sevmiyordur ya da bilmiyordur. Çünkü tosunun eti her türlü lezzeti verir. Tosunu Sivaslı Metin amca aldı, 7 hisse yapacağını söyledi. 22 hayvan getirdik, 7’si kaldı diğerleri satıldı” diye konuştu.

SATIŞLAR SÜPER

Pazarın tek kadın satıcısı olan Dudu Şirin de “Tokat’tan büyükbaş hayvan getirdik, satışlar süper gidiyor. 30 hayvan getirmiştik, elimizde 5’i kaldı. Fiyatları hayvanına göre değişiyor, 23 bin liraya kadar çıkıyor. Hayvanlara genelde yaylada bakıyoruz. Pazarın tek kadın satıcısıyım. Oğlum ve torunlarımla geldim. Sıkı pazarlık yapmayınca vatandaşlar kurbanı almıyor o nedenle iyi pazarlık yaparım” ifadelerini kullandı.