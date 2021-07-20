Milyonlar kurban ibadetlerini yerine getiriyor. Sabah saatlerinden itibaren kurban kesim yerlerine randevu usulu alınan vatandaşların büyük kısmı işlemlerini tamamladı. Kurbanını kesenler etin nasıl pay edileceğini ve kaç kişiye pay edileceğini araştırıyor. Peki, Kurban nasıl pay edilir? Kurban eti kaç kişiye verilir? Kurban eti kaç kişiye pay edilir? İşte Diyanet'in açıklaması...

Kurban ibadetini yerine getirenler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurban etinin dağıtımı konusundaki fetvalarını merak ediyor. Dinen ibadetini yerine getirenlerin kurbanlığın etinin bir kısmını dağıtması veya yedirmesi gerekiyor. Peki, Kurban nasıl pay edilir? Kurban eti kaç kişiye verilir? Kurban eti kaç kişiye pay edilir? İşte Diyanet'in açıklaması...

KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).