Kurban kesildikten sonra okunacak dualar neler? İşte Kurban kesimi sonrası okunacak dua

İslam'da ibadetlerin en hayırlısı olan kurban kesmek, Allah katında en güzel ibadetlerden biridir. Kurbanı kesmek, kesildikten sonra da usulune uygun dağıtımı hem evleri bereketlendirir hem de dinimiz açısından sevabı büyük ibadetlerdendir. İslam aleminin kutladığı Kurban Bayramı'nı ve ibadetini tam olarak yerine getirmek isteyenler kurban kestikten sonra yapılacak duaları ve ibadetleri araştırıyor. Peki, Kurban kesildikten sonra okunacak dualar neler? Kurban kesildikten sonra hangi dulalar okunur? İşte Kurban kesimi sonrası okunacak dua....

Tüm İslam alemi dünyanın dört bir yanından Kurban Bayramı'nı kutluyor. Kurban ibadeti Allaha yakınlaşmanın en büyük göstergesidir. Allah için kesilen kurbanın hem sevabı çok büyük hem de kazancı ve evi berekenlendiren ibadetlerdendir. Kurban aynı zamanda paylaşmanın da simgesidir. Kurban ibadetini yerinde getirenler, kurbanının kabulu için dualar ederken özellikle de kesim yapıldıktan sonra hangi duaları okuyacağını da araştırıyor. Peki, Kurban kesildikten sonra okunacak dualar neler? Kurban kesildikten sonra hangi dulalar okunur? İşte Kurban kesimi sonrası okunacak dua....

KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUA

Kurban kesimi için öncelikle niyet edilir ve şu dua okunur:

“Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara’s-semâvâti ve’l-erda hanîfen ve mâ ene mine’l-müşrikîn.”

KURBAN DUASININ MEALİ

“Ben tüm kalbimle gökleri ve yeri yaratan Allah’a yöneldim. Ve müşriklerden olmadım.”

KURBAN TEKBİRİ

“Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi’l hamd” Bu tekbirin Türkçe karşılığı “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur.” olarak ifade edilir. Daha sonra kurban kesilir ve kurban kesen kişi şükür amaçlı 2 rekat namaz kılmalıdır.

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA OKUNACAK DUA

Allah’a şükür amaçlı 2 rekat namaz kılmak sevaptır. Namazdan sonra kurban duası okunmalıdır.

KURBAN DUASI

“Allahümme inne salati ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillahi rabbi’l-âlemîne lâ şerike leh” Türkçe anlamı ise; “Şüphesiz namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur.” olacaktır. Kurban kesimi bu dualar ile daha da fazilet kazanır.

KURBAN BAYRAMI BOYUNCA OKUNACAK DUALAR

“Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah’ım. Şu mübarek Bayram sabahında huzuruna geldik. Lâyıkı veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilinci içindeyiz. Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah’ım!”

“Ya Rabbi! Kıldığımız namazları, “Kurban Bayramı günlerinde senin katında en sevimli amelimiz olan kurbanlarımızı, okuduğumuz Kur’anları, indirdiğimiz hatm-i şerifleri, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va’z-u nasihatleri, hasılı bütün ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu bayram günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah’ım!”