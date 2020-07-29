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Kurban keserken yaralanmalara karşı öneriler

AA |  29 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:46 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 15:46

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Sultanoğlu, kurban keserken yaralanmalara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.


Sultanoğlu, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'nda acil servislerde  en sık karşılaşılan kaza sıralamasında ilk sırada bıçak ve satır benzeri  aletlerden oluşan delici ve kesici alet yaralanmalarının geldiğini ifade etti.
 
Olası bir kaza durumunda yapılması gereken ilk yardım müdahalesi  hakkında bilgi veren Sultanoğlu, "İlk önce yaraya temiz ellerle dokunulmalıdır,  kesik olan yer ılık suyla yıkanmalıdır. Kesik yerin üzeri kirlenmişse, sabunlu  suyla ve temiz bir bez yardımıyla yıkamak gerekmektedir. Steril gazlı bir bezle  veya temiz bezle kesiğe hafif dokunacak şekilde, kesik bölge durulanmalı, kesik  yerinin üstünde dışarıdan görülebilen yabancı cisim varsa kesik yarasına  dokunmadan onları alın. Görülmeyen parçalar olabilir düşüncesiyle kesik içini  araştırmayın, ete batmış durumda olan parçaları çıkarmaya çalışmayın."  ifadelerini kullandı.
 
Kesik yerin doğrudan üzerine oksijenli su, tentürdiyot ve baticon  sürülmemesi gerektiğini vurgulayan Sultanoğlu, şöyle devam etti:
"Eski geleneksel yöntemlerden olan küle basma, tütün ve şeker koyma  olayı kesinlikle yapılmamalı, merhem sürülmemeli. Bunlar kanda zehirlenmeye,  kangrene ve tetanos hastalığına neden olabilir, bu durum ilerlerse tedavisi çok  zor olur. Kesikte sızıntı veya fışkırır biçiminde bir kanama varsa kanayan yeri  kalp hizasından yukarıda olacak şekilde kaldırıp üstüne temiz bir bez koyup  bastırmak gerekiyor. Kanama durursa bu haliyle fazla sıkmadan bağlayın ama  üzerine yaptığınız basınca rağmen kanama durmuyorsa turnike yapmak gerekir."  dedi.
 
"Kurban kesim yerlerindeki kalabalık koronavirüs tehlikesini  artırır"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin daha üst  düzeyde olduğu bir bayrama girilmesi sebebiyle vatandaşlara tavsiyelerde bulunan  Sultanoğlu, şunları kaydetti:
"Kurban kesim yerlerindeki kalabalık koronavirüs tehlikesini artırır.  Kesim işleminin sosyal mesafe kuralları ile mümkün olduğunca az kişi ile  tamamlanması gerekir. Kalabalık ortamda etin kesilmesi esnasında virüsü taşıyan  kişilerin konuşma, öksürme, hapşırma sırasında saçtığı damlacıklar etin üzerine  gelmemesi için maskesiz dolaşmamalı ve maskesiz kesim yapılmamalı. Virüs etin  üzerinde belli bir süre canlı kalabilir. Etin uygun şartlarda ve uzun sürede  pişirilmesi virüsün etten uzaklaşmasına neden olur. Her işlemden önce ve sonra  eller yıkanmalı."
 

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Kurban Kurban keserken kurban bayramı
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