Kurban keserken okunacak dua hangisi? Kurban kesme duası nasıl okunur?

Kurban Bayramı yarın idrak edilecek. Corona virüsü gölgesinde geçecek olan Kurban kesimi sırasında çevre ve insan sağlığı için uyulması gereken kurallar araştırılırken, Kurban kesme duası hakkında da araştırma yapılıyor. Yoksulları doyurmak, Allah’a yaklaşmak adına yapılan kurban ibadeti detayları merakla araştırılıyor. Kurban keserken okunacak dua nedir? Kurban kesme duası nasıl okunur? Kurban kesiminde okunan dua…

Mübarek Kurban Bayramı geldi çattı. Bu dünü Kurban ibadetini yerine getirerek idrak etmek isteyen vatandaşlar Kurban kesimi ile ilgili kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının, karmaşanın önlenmesi ve Covid-19 bulaşma riskinin en aza indirilmesi konusunda araştırma yaparken, Kurban kesimi sırasında okunacak dua hakkında da araştırma yapıyor. Allah’a yaklaşmak, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım olmak için yerine getirilen Kurban ibadeti Kur’an’da dile getirilmiştir. Peki, Kurban duası nasıl yapılır? Kurban kesme duası nasıl okunur? Kurban kesiminde okunan dua…

KURBAN KESİMİNDE OKUNACAK DUA

Önce besmele çekilir.

“Allahümme minke ve leke salatî nusukî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbil-Alemine lâ şerike lehu ve bizalike Umirtu ve ene mine`l-müslimîn.”

“Ey Rabbim bu senden ve yine sanadır. Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve dirimim eşi benzeri olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım” demek.

KURBAN KESİMİ NASIL YAPILIR?

Kurban kesmek için bıçak önceden bilenip hazırlanır ve hayvanın göremeyeceği bir yere konulur. Sonra hayvan ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır. Hayvanın sağ arka ayağı serbest kalmak şartıyla diğer ayakları bağlanır. Bundan sonra tekbir ve tehlîl getirilir.

Arkasından “Bismillâhi Allâhü ekber” denilerek, hayvanın boynuna bıçak vurulur. Nefes ve yemek boruları ile şahdamarı denilen iki ana damarı kesilir. Hayvan soğumaya bırakılır, kanının akması beklenir ve sonra derisi yüzülür. Hayvanı elinden gelirse, kurban sahibinin kendisinin kesmesi menduptur. Kendisi kesemezse, bir müslümana kestirir.