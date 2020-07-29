Kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban keserken okunacak dualar...

Kurban Bayramı'da dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok kişi kurban keserken okunacak dualar konusunu araştırıyor. Kurban Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve niyet ile sabit bir ibadettir. Kurban ibadetini eksiksiz yerine getirmek önem taşıyor. Peki, Kurban keserken hangi dualar okunur? İşte Kurban keserken okunacak dualar...

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Kurban keserken dinen uyulması gereken bazı kurallar bulunuyor. Bu kurallara uyulmaz veya kasten yapılmazsa mezheplere göre farklı neticeleri olabilir. Peki, Kurban keserken hangi dualar okunur? İşte Kurban keserken okunacak dualar...

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre kurban kesmenin bazı dini hükümleri bulunuyor. Buna göre Kurban keserken bazı kurallara da uymak gerekiyor.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı sitesinde yer alan bilgilere göre Kurban keserken Allah’ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir? sorusuna verilen cevap şu şekilde:

"İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)"