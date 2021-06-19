Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek, Kurban ikramiyesi ne kadar? 2018 yılından beri emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı’na az bir süre kala gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı için bayramdan önce hesaplara yatırılan bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı, Kurban Bayramı öncesi verilip verilmeyecek merak ediliyor. İşte Kurban Bayramı ikramiyeleri hakkında merak edilenler…

Kurban Bayramı ikramiyeleri için emeklilerin sorgulaması başladı. 3 yıldır verilen bayram ikramiyeleri sabırsızlıkla bekleniyor. 2021 yılının ilk ikramiyesi Ramazan Bayramı için Mayıs’ta ödendi. Temmuz ayında idrak edilecek Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği ise merak konusu. Kurban ikramiyesi ne zaman verilecek, Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? İkramiye kimlere verilecek, yeni emekliler alabilecek mi?

KURBAN BAYRAMI 2021 İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 2 hafta öncesi yani 5 – 11 Temmuz veya 12 - 18 Temmuz tarihleri arasında verilmesi bekleniyor. Ödemelerin gerçekleştirileceği kesin tarih belli değil.

KURBAN İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?

1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK, YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesinden de faydalanacak. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlara da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.