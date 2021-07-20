Kurban ibadetlerini yerine getirenler İslami olarak kurban etinin dağıtımı ile ilgili Diyanet'in fetvalarını merak ediyor. Peki, Kurban etinin dağıtımı nasıl olmalı? Kurban eti kimlere verilir? Diyanet kurban eti dağıtımı açıklaması!

Kurban Bayramı'nda kurban ibadetlerini yerine getirmek için kesimhanelere akın eden vatandaşlar sistematik ve randevu usulu kurbanlarını kesiyor. Kurbanlarının kesim işlerini tamamlayanlar ise dinen kurban etinin dağıtım usulünün nasıl olduğunu araştırıyor. Peki, Peki, Kurban etinin dağıtımı nasıl olmalı? Kurban eti kimlere verilir? Diyanet kurban eti dağıtımı açıklaması!

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).