Kurban etini saklama ve pişirme tüyoları! Kurban eti nasıl saklanır?

Kurban Bayramı öncesinde Diyetisyen Özden Örkcü, bayramda kurban etlerinin kesimden sonra sağlık açısından doğru şekilde korunması ve pişirilmesi ile ilgili son derece önemli tavsiyelerde bulundu.

KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLİR?

Kesimhanelerde derinin yüzülmesi ve iç organların çıkarılması sırasında sığır etinin bakterilerle enfekte olabildiğine dikkat çeken Örkcü, “Etin parçalanması ve kıyılması sırasında yüzeyden iç kısımlara geçen bakteri, yeterli ısı işleminin yapılmadığı durumlarda canlılığını sürdürerek halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşturuyor. Koruyucu önlem olarak, etin kesim sonrası hızla 7 derecenin altında soğutulması gerekiyor. Özellikle bu tip gıdalara uygulanan ısıl işleminin ürünün merkezi dahil her yerinde pişirilerek muhafazasında 70 derece ve üzerinde olması, etin pembe renginin kaybolup gri-kahverengiye dönüşmesi ve et suyunun tamamen uzaklaşması ile yeterli pişirme sağlanabilir.” ifadelerini kullandı.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Diyetisyen Özden Örkcü, kesilen etlerin korunması ve saklanmasının insan sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirterek “Kurban etleri, büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine konulmalı veya yağlı kağıda sarılmalı. Etler buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalı. Bu şekilde hazırlanan etler, buzlukta -2 derecede birkaç hafta, -18 derece derin dondurucuda ise daha uzun süreyle saklanabilir.” tavsiyesinde bulundu.

KURBAN ETİ NE KADAR SÜREDE TÜKETİLMELİ?

Etlerin oda ısısında açıkta bırakılacak şekilde değil, yine buzdolabının alt bölmesinde çözünmesinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Özden Örkcü, “Derin dondurucuda saklanan etin buzdolabının sebzelik kısmının üstüne konularak çözünmesi beklenebilir. Etin çabuk çözünmesi amacıyla uygulanan kalorifer, soba üzerinde çözünme, oda sıcaklığında bekletme gibi yöntemler insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçları da beraberinde getiriyor.” dedi.