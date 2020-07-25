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Kurban eti, sakatat ve derinin satılması caiz mi? Diyanet'ten kurban eti açıklaması!

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 14:52 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 15:03

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din İşleri Yüksek Kurulu, kurbandan elde edilen et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurların satılıp satılmayacağı ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Kurban eti, sakatat ve derinin satılması caiz mi? İşte Diyanet'tin kurban eti açıklaması...


Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din İşleri Yüksek Kurulu Kurban Bayramı öncesinde merak edilen sorulara açıklık getirdi. Peki, Kurban eti, sakatat ve derinin satılması caiz mi? İşte Diyanet'tin kurban eti açıklaması...
 
DİYANET'TEN KURBAN AÇIKLAMASI
 
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din İşleri Yüksek  Kurulu, kurbandan elde edilen et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurların  satılmasının caiz olmadığını bildirdi. 
 
Din İşleri Yüksek Kurulu, internet sitesinden, kurban konusunda dikkat  edilmesi gereken bazı dini hususlara dair açıklamada bulundu.
 
'DİNEN BAĞIŞLANMASI CAİZ OLAN ŞAHIS VE KURUMLARA BAĞIŞLAYIN'
 
Açıklamada, kurban organizasyonu yapan kurumların, kurbanlık hayvanın etini ve diğer parçalarını satmamaları, bunları ya hisse sahibine ya da onun rızası doğrultusunda dinen bağışlanması caiz olan şahıs veya hayır kurumlarına ulaştırmaları gerektiği vurgulandı.
 
Kurban etlerinin satılması ve gelirinin harcanabilmesinin belirli  şartlara bağlı olduğu ifade edilen açıklamada, "Bunun da ilgili kişi ve kurumlar  tarafından etlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanarak gerekli çaba ortaya konulduğu halde, farklı nedenlerle fakirlere ulaştırılma imkanının sağlanamadığı ve telef olma tehlikesiyle karşılaşıldığı durumlara özel ve zarurete dayalı olarak verilmiş istisnai bir hüküm" olduğu ifade edildi.
 
Planlanma aşamasındaki kurban etlerinin bazı kişi ve kuruluşlar tarafından satılmasının doğru olmadığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Kurbandan elde edilen et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurların satılması caiz değildir. Zira Hz. Peygamber, 'Kim kurbanının derisini satarsa,  kurban kesmemiş gibidir.' buyurmuştur. Bu nedenle belirli özel durumlara has bu  görüşün, gerekçeleri ve verildiği şartlar dikkate alınmadan kapsamının genişletilerek henüz planlanma aşamasında kurban etlerinin bazı kişi ve kuruluşlar tarafından satılması doğru değildir.
 
Netice itibarıyla Kurulumuzun kurban etlerinin satılabileceğine yönelik cevaz hükmü yukarıda açıklandığı üzere istisnai durumlarla ilgili olup, vekaletle kurban organizasyonu yapan kuruluşların henüz planlama aşamasında  kurban etlerini satıma konu etmesi caiz değildir."

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