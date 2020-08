Kurban kesimi ibadetinin yerine getirilmesinin ardından, vatandaşlar kurban eti saklama ve dinlendirme işleminin nasıl yapılacağını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyor. Doğru şekilde saklanmaya ve dinlendirilmeyen kurban eti yeterli olgunluğa ulaşamamanın dışında, bakteri üretimi konusunda olumsuzluklara neden olabilmektedir. Prof. Dr. Kamil Bostan, kurban etinin dinlendirilmesi ve saklanması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Peki, Kurban eti nasıl saklanmalı? Kurban eti yıkanır mı, nerede, nasıl, ne kadar dinlendirilir? Kurban eti dinlendirme süresi

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Prof. Dr. Kamil Bostan, taze etin dinlendirilip havalandırılmasından sonra büyük parçalar halinde saklanmasının daha uygun olduğunu söyleyerek, vatandaşların büyük parçalar halinde saklama imkanının olmadığını bu yüzden taze eti kavurma, kıyma, sote yöntemiyle porsiyonlara ayırarak dondurma tavsiyesinde bulundu.

“Derin dondurucuda sıcaklığın -18 derece olmasına dikkat edilmelidir. Öte yandan derin dondurucudan çıkarılan et mutfak tezgahında bekletilerek çözdürülmemelidir. Yoksa etin üstünde bulunan ve derin dondurucuda uyku konumuna geçen bakteriler hızla çoğalarak hem etin bozulmasına, hem de birçok hastalığa yol açar.’’ Diyen Prof. Dr. Bostan, bu nedenle et, pişirilmesinden bir gün önce buzdolabının +4 derecedeki normal raflarına alınmalı ve bu şekilde çözdürülmelidir. Çözdürülen et tekrar derin dondurucuda saklanmamalıdır, önerisinde buludu.

KURBAN ETİ NE NASIL, KADAR DİNLENDİRİLMELİ?

Kurbanlık hayvanın kesilip parçalanmasından sonra, olgunlaşmamış sıcak kurban etinin serin ve temiz bir yerde, geniş bir kap veya tepside birkaç saat dinlendirilmeye ve havalandırılmaya bırakılmasının doğru olduğunun altını çizen Bostan, “Havalandırmadan kastımız etin yüzeysel olarak kurumasını ve soğumasını sağlamak ve bu sayede sıcak olan kurban etindeki bakteri faaliyetini yavaşlatmaktır. Tavsiyemiz, kesim yerinde poşet içinde bize teslim edilen ve sıcak olan eti en kısa sürede poşetten çıkararak temiz ve serin bir yerde yayarak soğumasını sağlamaktır. Etler poşette ne kadar uzun süre tutulursa bozulma süreci o kadar hızlanır ve et ağırlaşır. Dolayısıyla kurban eti uzun süre poşette bırakılmamalı. Havalandırırken de et belli aralıklarla tersyüz edilmeli ve bu şekilde tüm parçaların havalanması sağlanmalı. Zira kesim sonrası taze ette görülen ilk değişim ölüm sertliğidir. Kesimden sonra ortam sıcaklığına bağlı olarak 15 dakika içinde başlar ve bütün kaslar kasılarak eklemler bükülmez bir hal alır. Böyle etler gevrek değildir ve pişirildiklerinde lezzet vermezler. Etin bir dizi enzimatik reaksiyonlar geçirerek sertliğinin çözülmesi ve tüketicinin arzu ettiği gevreklik, aroma ve lezzeti kazanması, bizim tabirimizle olgunlaşması gerekir” dedi.

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Prof. Dr. Kamil Bostan kurban etinin yıkanıp yıkanmayacağı konusunda önemli bilgiler verdi. Eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğumasının ve katılaşmasının beklenmesi gerektiğini ifade eden Bostan, "Kesimden sonra et koyu kırmızı renktedir. Soğurken ve havalandırılırken et, zamanla arzu edilen canlı kırmızı renge döner. Eti işlemek için doğru zaman bu zamandır.

Yani kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır. Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşılırsa bu kısımları yıkanmak yerine kesilmeli. Yıkama hem kirlilik içindeki bakterileri her yere yayar, hem de eti ıslattığı için bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur" dedi.