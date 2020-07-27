Kurban eti nasıl saklanmalı? Kurban eti kaç saat bekletilmeli? Uzmanlar uyarıyor!

Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı. ‘Kurban etinden ya da kurbanlık alanlardan virüs geçer mi?’ konuları gündemde yerini korurken, kırmızı et tüketiminin arttığı bayramda beslenme şekline de dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastaları gibi kronik rahatsızlığı bulunan kişiler bu süreçten daha çok etkilenebilir. Peki, Kurban eti nasıl saklanmalı? Kurban eti kaç saat bekletilmeli? Kurban eti hemen yenir mi? Kurban eti nasıl pişirilmeli? Beslenme ve Diyet Uzmanı Selin Cengiz, kurban etinin saklanmasından pişirilmesine dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Kurban Bayramı az bir süre kala hazırlıklar da başladı. Kurban kesiminden, kurban etinin saklanmasına, pişirilmesinden tüketilmesine dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar da kırmızı et tüketiminin arttığı bayramda beslenme şekline de dikkat etmek gerektiği konusunda uyarıyor. Peki, Kurban eti nasıl saklanmalı? Kurban eti kaç saat bekletilmeli? Kurban eti hemen yenir mi? Kurban eti nasıl pişirilmeli? Beslenme ve Diyet Uzmanı Selin Cengiz, kurban etinin saklanmasından pişirilmesine dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Bir sağlık sorunun ortaya çıkmaması için porsiyon kontrolüne ve besin grubu dağılımına önem verilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Selin Cengiz, kırmızı et tüketiminin artığı Kurban Bayramından dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

ETİ BEKLETTİKTEN SONRA TÜKETİN

Kurban eti konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Selin Cengiz, "Bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeden birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Ancak Ölüm katılığı (rigor mortis) dediğimiz, hayvanın kesilmesi sırasında oluşan kas kasılması durumunun ortadan kaybolması ve etlerinizin pişince sert olmaması için, dolaba kaldırmadan ve tüketmeden önce yaklaşık 12-24 saat kadar beklemesi gerekiyor. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk yaratır. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılı durumlara neden olabilir. Özellikle mide rahatsızlığı olan bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir." dedi.

KURBAN ETİNİ NASIL SAKLAMALI?

Kurban etinin sağlık açısından risk oluşturmaması için saklanma koşulları ile ilgili de bilgi veren Cengiz, "Etler; büyük parçalar şeklinde değil ancak kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp, tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Buzdolabında -2 santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 santigrat derecede daha uzun süre etler saklanabilmektedir." diye konuştu.

KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLMELİ?

Corona virüsün gıdalarla bulaştığına dair bir bulgu olmasa da gıda hazırlama süreçlerinde temizliğin en üst düzeyde sağlanması gerektiğine dikkat çeken Selin Cengiz, etlerin iyi pişirilmesi gerektiğini dile getirdi. Etin kömürleşecek şekilde kızırtılmaması gerektiği konusunda da uyaran Cengiz, demir emilimini artırmak için etin yanında mutlaka C vitamini tüketilmesinin de altını çizdi.

Diyetisyen Selin Cengiz, etin pişirilmesi ve tüketilmesi konusunda şunları söyledi:

"Et ürünleri başta olmak üzere; pişen tüm yiyeceklerin yüksek iç sıcaklığa erişmesi yani iyi pişirilmesi oldukça önemlidir. Kırmızı et; iyi kalite hayvansal protein olmasının yanı sıra, demir, fosfor, magnezyum mineralleri, çinko ile B1, B6, B12 ve A vitaminlerini içermektedir. Etler, C ve E vitaminini içermezler. Bu yüzden kırmızı etin yanında C vitamini içeriği yüksek besinlerle tüketilmesi, demir emilimini de artırması nedeniyle daha faydalı olacaktır. Pişirme yöntemi olarak; haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır. Etler mangal yapılacaksa; kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerekir kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır. Etin ateşe yakın olması B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybolmasına neden olmaktadır. Kurban bayramının geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklemeden, kendi suyunda, kısık ateşte pişirme yapılmalıdır. Ayrıca,pişirirken içerisine kuyruk yağı ve iç yağ eklemek yapılan hatalardan biri olmaktadır. Sakatatlar, kolesterol ve doymuş yağ içeriği bakımından oldukça zengindirler. Özellikle kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınmalıdır. Bu nedenle tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir."

BU UYARILARA DİKKAT!

- Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli

- Akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa veya lif içeriği yüksek besinler tercih edilmeli.

- Et kullanılarak yapılan sebze ya da baklagil yemeklerine ekstra yağ ilave edilmemeli.

- Özellikle katı yağlar, et yemeklerinde kullanılmamalı.

- Etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalı,

- Etlerin yanında rafine edilmiş pilav/makarna yerine bulgur/esmer pirinç; asitli/gazlı içecekler yerine ayran/yoğurt/cacık tüketilmeli,

-Günlük (2-2.5 lt) su tüketimine dikkat edilmeli