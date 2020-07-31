Kurban en son hangi güne kadar kesilir? Kurban en son saat kaçta kesilir?

Kurban en son hangi günde, saat kaçta kesilir? Kurban Bayramı’nı kurban keserek idrak etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban kesimi, bayram namazı akabinde sabah saatlerinde başlar. Peki, kurban en son hangi gün kesilir?

Kurban Bayramı’nda namazlarının ardından Allah’a daha yakın olmak ve yoksullara yardım etmek için kesilen kurbanın en son ne zaman kesileceği merak konusu oldu. Kurban kesecek olan vatandaşlar kurban en ne zaman ve hangi gün kesilir, sorusuna yanıt arıyor. Allah’a ibadet amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesme olarak adlandırılan kurbanın, en son ne zaman kesileceğine dair farklı fikirler ortaya çıkmaktadır. Peki, Kurban en son ne zaman kesilir?

KURBAN EN SON HANGİ GÜN KESİLİR?

Kurban, Kurban Bayramı’nın ilk 3 günü içinde kesilmelidir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Ancak, Bayramın ilk günü kesmek her zaman daha faziletlidir.

KURBAN SAAT KAÇTA KESİLİR?

Kurban kurban kesimi günlerinde, gece veya gündüz kesilebilir. Gündüzleri kesilmesi daha uygundur.

Kurban kesmek, akil, baliğ (akıllı), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslümanların yerine getireceği bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir ve bu kişi kendisine bahşedilen nimetlere şükran ifadesi kurban kesmelidir.