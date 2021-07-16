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Kurban edilecek sığır kaç yaşında olmalı? Kurbanlıklarla ilgili tüm merak edilenler...
Kurban Bayramı ile ilgili flaş açıklama! Milyonlarca vatandaş önümüzde salı günü başlayacak Kurban Bayramı'nda kurban ibadetlerini gerçekleştirecek. Fakat kurbanlıkların nasıl kesilmesi gerektiği ve hangi özelliklere sahip olması vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu kurban ile ilgili merak edilenlere cevap verdi. İşte kurban keserken dikkat edilmesi gereken her şey...