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Kurban Bayramı yasakları belli oldu! Tek tek açıklandı! 15 gün...
Kurban Bayramı öncesi flaş yasak açıklaması! Yasaklar tek tek açıklandı. Kurban kesim ve satış yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılacak. En az 2 metre olan mesafe kurallarına uyulacak. Ayrıca satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde antiseptik bulundurulacak. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak. Hayvan satış alanında maske takılacak. Müşteri ve satıcılar satış alanında fiziki mesafeye uyacak. Müşteri ve satıcı arasında el teması (tokalaşma) olmayacak. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulacak. Yasaklara uymayanlara 2 bin 399 lira ceza kesilecek. Bunun yanında Kurban satış yerleri, İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İşte Kurban Bayramı'nda uygulanacak yasaklarla ilgili tüm detaylar...
Kurban Bayramı öncesi son dakika yasak açıklaması. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.