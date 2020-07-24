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Kurban Bayramı ve öncesinde "2 M-2 E Kuralı" uyarısı

AA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 11:48 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 11:48

Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kurban Bayramı'nda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından korunmada yapılacakların başında gelen "maske, mesafe-el hijyeni ve ellerin ağıza, buruna ve gözlere dokunmaması" kurallarının kurban satış ve kesim yerlerinde geçerli olması gerektiğini bildirdi.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim  Üyesi de olan Metintaş, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların belediyeler  tarafından belirlenen ve onaylanan yerler dışında kurban alışverişi ya da kurban  kesimi yapmaması gerektiğini kaydetti.
 
Her sorumluluk sahibi vatandaşın kendisini bir "Kovid-19 pandemi  gönüllüsü" olarak kabul etmesinin önemine değinen Metintaş, şöyle devam etti:
"Kovid-19'dan korunmada yapılacakların başında gelen '2 M-2 E Kuralı'  yani 'maske, mesafe - el hijyeni ve ellerin ağıza, buruna ve gözlere dokunmaması  kuralları' her yerde olduğu gibi kurban satış ve kesim yerlerinde de geçerli  olmalıdır. Hayvan satış alanlarında her 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde  kontrollü insan girişi sağlanmalıdır. Giriş ve çıkış kapıları ayrı ve kontrollü  olmalıdır. Bir yasak olmasa bile Kovid-19 risk grubundaki 65 yaş ve üzeri ile  kronik hastalığı olan bireylerin hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmaması  daha uygun olacaktır. Hayvan kesimi sırasında kesimi yapmak üzere yan yana gelen  insanlar arasında 1 metreden daha az mesafe olacağından bu sırada vatandaşların  mutlaka maskeye ek olarak yüz koruyucu takmalıdır, eldiven sadece ete dokunma  sürecince takılmalı, sonrasında hemen çıkarılmalı ve eller su ve sabunla  yıkanmalıdır."
 
Metintaş, her bir hayvan kesimi ya da et parçalaması sonrası eldivenin  değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.
 
"Kurban kesimi randevu ile 3 güne yayılmalıdır"
Kurban kesiminin Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde  gerçekleşebileceğinden kesim alanlarında kalabalık oluşumunu azaltmak için  randevulu sistem kullanılarak kesim işlerinin 3 güne yayılması gerektiğine  değinen Metintaş, şu görüşlerini paylaştı:
"Et kesimi, parçalanması, poşetlenmesi ve dağıtımı sırasında hem genel  hijyen kurallarına hem de 2M-2E Kuralı'na uyulmalıdır. Bunun için etle temas  öncesi ve sonrası eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Dağıtılacak etler parçalar  halinde ayrı ayrı poşetlenmelidir, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü  kişilerle kronik hastalığı olanlar et dağıtımı yapmamalıdır. Ateş, öksürük, burun  akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gösteren, Kovid-19 tanısı alan ve  temaslısı olan kişiler kurban eti dağıtımı yapmamalıdır. Dağıtım sırasında maske  takılarak sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır."
 

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