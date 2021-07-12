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Kurban Bayramı tatiliyle ilgili flaş gelişme! Belli oldu, 11 gün...
Kurban Bayramı tatiliyle ilgili flaş gelişme. Tüm Türkiye merakla bekliyordu. Bayram tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıklaması bekleniyor. Öte yandan bayram tatilinin kaç gün olacağına dair ilk bilgiler geldi. İşte detaylar...