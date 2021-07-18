Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı hangi gün? Bayramın ilk günü ne zaman?

Kurban Bayramı geldi çattı. Milyonlar Kurban Bayramı'nı iple çekiyor. Kurban Bayramı ile ilgili ibadetler, kurbanın yerine getirilişi ile ilgili dini bilgileri araştıran milyonlarca müslüman Kurban Bayramı'nın tarihini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı arefesi ne zaman? İşte detaylar...

Milyonlarca kişinin beklediği Kurban Bayramı için nefesler tutuldu. Pek çok kişi hazırlıklarını günler öncesinden tamamlarken Kurban Bayramı arefesinde de eksikler giderilmeye çalışılıyor. Bayramı tatilde hgeçirmek isteyenlerin sayısı da az değil. Tatil planlayanlar da sahillere günler öncesinden akın etmeye başladı. Tatil ile ilgili yanılgıya düşmek istemeyenler de Kurban Bayramı tatili ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı arefesi ne zaman? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz 'da denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 20 Temmuz.

BAYRAM TARİHLERİ

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma