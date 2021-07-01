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Kurban Bayramı tatili kaç gün? 15 Temmuz resmi tatil mi? Bayram tatili 11 gün mü?

01 Temmuz 2021 Perşembe - 8:08 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 8:08

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Yasakların kalkmasıyla birlikte pek çok kişi Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Kurban Bayramı'na tatil planlayanlar sıklıkla "Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorularını araştırıyor. Geçen yıl koronavirüsün gölgesinde geçen Kurban Bayramı, bu yıl ise şehirler arası hareketliliğin yoğun olarak yaşanacağı bir dönem olacak. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün? 15 Temmuz resmi tatil mi? Bayram tatili 11 gün mü? İşte detaylar...


Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Milyonlar kurban hazırlıklarını yaparken pek çok kişi de bayram tatili planlıyor. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı pek kişi tarafından merak ediliyor. Peki,  Kurban Bayramı tatili kaç gün? 15 Temmuz resmi tatil mi? Bayram tatili 11 gün mü? İşte detaylar...
 
 
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
 
19 Temmuz Pazartesi Arefe günü
20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramının 1.günü
23 Temmuz Cuma günü sona erecek.
 
BAYRAM TATİLİ 11 GÜN MÜ?
 
Bu ay çalışanlar bayrama ve resmi tatile izinlerini ekleyip toplamda 11 gün tatil yapabilecek. Turizmciler 15 - 25 Temmuz arası konaklama tesislerinde yer kalmadığını açıkladı. 20 Temmuz - 23 Temmuz arasına denk gelen Kurban Bayramı, 19 Temmuz Pazartesi gününün de eklenmesiyle 9 gün olarak tatil imkanı sağlayacak. Ayrıca hemen öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün de resmi tatil olmasıyla 11 günlük uzun bir tatil yapılabilecek.
 

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