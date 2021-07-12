Kurban Bayramı tatili 11 gün olacak mı? Tüm gözler orada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 15.30’da toplanacak kabinede Kurban Bayramı tatiliyle ilgili kararın çıkması bekleniyor. Normalde iki haftada bir toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önümüzdeki haftaki Kurban Bayramı tatili nedeniyle bir hafta öne çekildi.