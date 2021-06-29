Kurban Bayramı tatili ile ilgili son dakika açıklaması! 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye yeni normale geçiyor. Sonrasında ise gözler Kurban Bayramı tatilinde. Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı henüz netleşmedi ancak Hürriyet Kelebek yazarı Orkun Ün, Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olacağını iddia etti. Peki, Kurban Bayramı tatili 11 gün olacak mı? İşte konuyla ilgili son detaylar...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatilinin kaç gün süreceği merak konusu oldu. Bu yıl Kurban Bayramı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 20 Temmuz tarihinde başlayacak. Bayram 4 gün devam edecek ve son gün 23 Temmuz'a denk gelecek. Hem tatil planı yapmak hem de ibadetlerini uygulamak isteyen vatandaşlar, 2021 Kurban Bayramı'nın kaç gün olacağını sorguluyor. Kurban Bayramı 19 Temmuz Pazartesi'nden 23 Temmuz Cuma olan bayramın son gününe kadar devam edecek. Ancak pazartesi öncesi ve cuma sonrası hafta sonu olması sebebiyle de tüm hafta yani 9 gün tatile gitmek isteyenler için birleştirilmiş olacak. Hatta 15 Temmuz ile birleştirilirse 11 gün tatil fırsatı doğmuş olacak.

İşte Orkun Ün'ün konuyla ilgili o satırları:

Bayram tatili 11 gün

Turizm sektörü çok çile çekti.

Öyle ya da böyle geride bırakıyoruz o zor günleri artık.

Güzel haberler sırasıyla gelecek bundan sonra.

İlk haberi ben vereyim;

Kurban Bayramı tatili bu sene 11 gün olacak.

Henüz açıklanmadı ama plan şu şekilde...

15 Temmuz zaten resmi tatil ve perşembe gününe geliyor.

Arada bir tek 16 Temmuz Cuma günü kalıyor.

19 Temmuz Pazartesi zaten arife, 20 Temmuz Salı ise Kurban Bayramı’nın birinci günü.

Herkes aynı anda trafiğe çıkmasın, trafik yoğunluğu azalsın ve kazaların da önüne geçilebilsin diye 15 Temmuz Perşembe’den 26 Temmuz Pazartesi’ye kadar uzunca bir tatil bizi bekliyor.