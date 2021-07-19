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Kurban Bayramı öncesi tartışma başladı! Kurt döküyor
Kurban Bayramı arifesinde bakkal ile kasaplar arasında et çekme tartışması çıktı. İstanbul'da birçok bakkal, dükkanlarına 'Kıyma çekilir' pankartı astı. Bu duruma kasapların tepkisini çekti. Kasaplar, Kurban Bayramı'nda et çeken bakkalların ekmekleriyle oynadığı söyledi. Kasaplar, bakkalların et çekme işlemi için yeterince hijyenik olmadığını da iddia etti. Bakkallar ise "Kasaplar da yumurta ve içecek satıyor. Bu bizim için sorun olmuyor. Niye bizim et çekmemiz sorun oluyor" diyerek kendilerini savundu.