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Kurban Bayramı öncesi açıklama geldi! 'Evlere teslim' dönemi

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 13:46 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 13:46

Kurban Bayramı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ön planda tutulacağı mezbahalarda, baret ve maske takıp özel tulumlarla hizmet verecek çalışanlar, kesilen kurbanların etlerini evlere teslim edecek.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Yılı Kurban  Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlanmasının  ardından kasaplar çalışma başlattı.
 
Kesim yapılacak yerlerin duvarlarına Kovid-19 kurallarını içeren  broşürler asıldı, görevlilere özel tulum, maske, dezenfeksiyon spreyleri ve  eldiven dağıtıldı. Bayramda mezbahalarda yoğunluk olacağı için hazırlıklara  günler öncesinden başlandı.
 
Antalya'da kasaplar, mezbahalarda özel tulumlar giyerek, maske,  eldiven ve baret takarak kesimi gerçekleştirecek.
 
Kesilen kurbanlar soğuk hava deposunda bekletildikten sonra belirlenen  firmalar tarafından parçalanarak, özel bezler içinde elle temas etmeden evlere  teslim edilecek.
 
"İnsan sağlığı her şeyden önemli "
 
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, AA  muhabirine, salgın nedeniyle ilk kez çok farklı bir Kurban Bayramı kutlanacağını  söyledi.
 
Çok dikkatli olunması gerektiğini aktaran Yardımcı, mezbahanın ve etin  yüklendiği kamyonların her defasında dezenfekte edildiğini, sıcak suyla  yıkandığını bildirdi.
 
Mahalle ve sokak aralarındaki kesimlere müsaade edilmeyeceğini anlatan  Yardımcı, şunları kaydetti:
 
"İnsan sağlığı her şeyden önemli. Kovid-19'un yayılmaması için hiçbir  masraftan kaçınmıyoruz, sıkı tedbirler alıyoruz. Bir kurbanı 7 kişi kesiyor.  Hepsi de ailesiyle gelince 25-30 kişi oluyor. Vatandaşlardan bu konuda duyarlılık  istiyoruz. Bir kurbana bir kişi gelsin. Burada kestiğimiz kurbanları firmaya  vereceğiz, onlar paketleyip götürecek. Eğer eskisi gibi kalabalık gelirlerse, 100  kurbanlık dana için 3-4 bin kişi oluyor."
 
 Yardımcı, kurban keseceklere eğitim verdiklerini de ifade etti.
 
Vatandaşların salgın nedeniyle çok dikkatli olması gerektiğini  vurgulayan Yardımcı, "Fırsatçılık olmasın, biz kesim için hazırız. Uygun yerlere  kesim izni verilsin. Mezbahada 3 veteriner hekim gözetiminde, kesim öncesi, kesim  sırası ve sonrasında üç sefer muayene ediliyor, etin analizi yapılıyor." dedi.
 
  
 
 

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