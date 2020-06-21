Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2020 Kurban Bayramı tarihi...

Temmuz ayına az bir süre kala Kurban Bayramı'na ilişkin hazırlıklar da başladı. Türkiye'nin pek çok şehrinde kurban pazarları kurulurken Kurban Bayramı için hazırlıklara yeni başlayacak olanlar da sıklıkla internette 'Kurban Bayramı ne zaman?' sorularını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takviminde yayınladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi...

Diyanet İşleri Başkanlığı dini gün ve ayları yıllık olarak yayınladığı dini takvim ile duyuruyor. Kurban Bayramı'na az bir süre kala 2020 yılının Kurban Bayramı da internette araştırılan konular araştın geliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi...

Haziran ayının son günlerini yaşadığımız bu günlerde Kurban Bayramı ile ilgili araştırmalar da arttı. Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Türkiye'nin pek çok il merkezinde kurban pazarları kurulmaya başlandı. Bu yıl corona virüsün gölgesinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı Temmuz ayında idrak edilecek. Corona önlemleri ile ilk kez idrak edilecek Kurban Bayramı, bu yıl pek çok sıkı önlem altında kutlanacak.

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimine göre 2020 yılı Kurban Bayramı 31 Temmuz’da başlıyor. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Genel olarak arefe günü yarım gün tatil olarak uygulanıyor.