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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? 11 gün tatil olacak mı?

09 Haziran 2021 Çarşamba - 12:24 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 12:24

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Milyonlar Kurban Bayramı hazırlıklarına devam ederken bayram için tatil planlamaları da şimdiden yapılmaya başlandı. 2021 yılı Kurban Bayramı hafta içine denk geliyor. Bayramda şehir değiştirecekler ve tatil planlayanlar izin programlarına başladı. Pek çok kişi de Kurban Bayramı'nda tatilin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda 11 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı 1. günü ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı 2021? İşte Kurban Bayramı tatili detayları...


Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Milyonlar kurban ibadetini yerine getirmek için hazırlıklarına başlarken pek çok kişi için bayramuzun bir tatil programına dönüşecek. Kurban Bayramı tatili ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bayrama tatil planlayanlar ya da memleketlerine gitmek isteyenlerin sayısı az değil. Özellikle hem yaz olması hem de bayram tatilinin uzun olması nedeniyle şehir dışına çıkışlar artacak. Çalışanlar özellikle bayram için izin programını oluşturmaya başladı. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda 11 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Kurban Bayramı tatili ve merak edilenler...
 
 
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 
 
Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayram ise 20 Temmuz Salı günü başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. 
 
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 11 GÜN TATİL OLACAK MI? 
 
Kurban Bayramı hafta içine denk geldiği için hafta sonları ile birlikte 9 gün tatil olması mümkün olarak görülüyor. Ancak 1 önceki hafta 15 Temmuz'un Perşembe gününe denk gelmesi iki tatilin birleştirilmesini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kurban Bayramı öncesinde toplanacak Kabine toplantısı sonrasında netlik kazanması bekleniyor. Kurban Bayramı tedbirlerinin de bu kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. 
 
 
 
 

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