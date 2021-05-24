Kurban Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı sonrası idrak edilen ikinci dini bayram Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar Kurban Bayramı’nın idrak edileceği ayı ve tarihi merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı’nın 1. Günü ne zaman, Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2021 Kurban Bayramı’na az bir süre kaldı. İslam dünyasının 2. Büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İbadetlerini yerine getirmek isteyenler dışında, Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler de bayram tarihi hakkında araştırma yapıyor. Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı’nın 1. günü ne zaman, kaç gün bayram tatili olacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Yani Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlıyor.

Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021

Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021

Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

Kurban Bayramı tatili takvime göre 4 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Kurban Bayramı, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan bir bayramdır. Sosyal adaletin gelişmesini ve Müslümanlar arasında birliği sağlar. Kişi, kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

İslami kıstaslara göre zengin sayılan Müslümanların, malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda alışkanlık verir. Dünya malına düşkünlükten ve cimrilik hastalığından kurtarır.

Fakirin de varlıklı kullar sayesinde Allah'a şükretmesine, yeryüzünde dünya nimetlerinin dağılımım konusunda karamsarlıktan kurtulmasına vesile olur.