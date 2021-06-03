Kurban Bayramı ne zaman 2021, kaç gün tatil?

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, Kurban Bayramı tatili kaç gün? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimini yayınladı milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı detaylarını sorgulamaya başladı. İşte Kurban Bayramı detayları…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021
DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2021
Regaip Kandili: 18 Şubat 2021Miraç Kandili: 10 Mart 2021
Berat Kandili: 27 Mart 2021
Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021