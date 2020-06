Kurban Bayramı ne zaman 2020, ayın kaçında? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tarihi ve tatili hakkında merak edilenler arttı. Diyanet İşleri Başkanlığı kurban bayramına sayılı gün kala bir tebliğ yayımlayarak, kurban kesiminde uyulması gerekenler ile ilgili dikkat edilecekleri paylaşırken, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini de ifade etti. Peki, Kurban Bayramı ayın kaçında, ne zaman 2020? Kurban Bayramı tatili hangi güne denk geliyor, kaç gün? Kurban Bayramı tarihi 2020 ne zaman?

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2020 Dini Günler takvimine göre arefe 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor; Kurban Bayramı’nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜNDÜR, BELLİ Mİ?

Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Yeni bir karar verilmemesi durumunda cuma günü başlayacak olan bayram tatilinin son günü ise pazartesi olacak.

VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM BEDELLERİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Erbaş, organizasyonun, sınırların paylaşmaya engel olmadığını, kardeşliğin sınır tanımadığını en güzel şekilde görülmesine vesile olduğunu söyledi.



İnsanlığın küresel boyutta bir salgın dolayısıyla zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Erbaş, "En büyük imkanımızın muhtacı, yoksulu, yaşlıyı gözetmek, yardımlaşmak ve paylaşmak olduğunu fark etmiş durumdayız. En büyük zenginliğimizin birbirimizi sahiplenmek olduğunu daha iyi anlama noktasına gelmiş durumdayız." dedi.



Pandemi vesilesiyle dünyanın yoksul ve muhtaç bölgelerinin yardıma daha çok muhtaç hale geldiğini gördüklerini anlatan Erbaş, "Bu sene kurban organizasyonu daha önemli hale gelmiştir. Vekaletle kurban organizasyonunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu." diye konuştu.

‘HEDEF 20 MİLYONU AŞKIN İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞMAK’

"Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" temasıyla daha büyük bir heyecan ve özveriyle gayret edeceklerini dile getiren Erbaş, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban kesim ve dağıtımı gerçekleştirecekleri ülke sayısı ve ülkelere gönderecekleri gönüllü sayısında azalma olsa da yurt dışında 100 kadar ülkede kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.



Erbaş, 2019 yılında Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 453 bin 560 hisse kurbanın yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 424 kesim noktasında, yurt dışında 149 ülkenin 423 bölgesinde bizzat görevli ve gönüllülerin nezaretinde kesildiğini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını aktardı.



Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olduğunu belirten Ali Erbaş "Bu durum her geçen gün milletimizin Türkiye Diyanet Vakfımıza olan güveninin de ne kadar arttığını ortaya koymaktadır." dedi. "Hedef 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmak"



Bu yıl yurt içi ve dışında 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çeken Erbaş, şöyle konuştu:



"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 Türk lirası, yurt dışı 825 Türk lirası olarak belirledik. Vatandaşlarımız 'tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra 'Android' ve 'Apple Store' mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilecekleri gibi, il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlilerimiz, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler."



Vatandaşların "0312 416 90 00" numaralı telefonu arayarak kurban vekaleti ile ilgili detaylı bilgiyi vakıftan alabileceklerini de vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da din hizmetleri müşavirliklerimiz ve ateşeliklerimizle o ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlisi hocalarımız vasıtasıyla kurban bağışlarını güvenle yapabilirler. Bu vesileyle kurbanlarını, bağışlarını ve dualarını yeryüzündeki mazlum ve muhtaçlarla paylaşan vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız iyiliklerin aziz vatanımızda birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını, yeryüzünde iyilik elimizin ulaştığı her noktaya barış, esenlik ve merhamet taşımasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Allah, kurban vekaletini bu şekilde Türkiye Diyanet Vakfına bağışlayan, bu ana kadar bağışlamış olan herkesten ve bundan sonra bağışlayacak olan tüm kardeşlerimizden razı olsun."