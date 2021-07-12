Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısında, bayram tatilinin süresi ve ülke gündemindeki konular ele alındı. Milyonlar Kabine'den çıkacak Kurban Bayramı kararlarını bekliyordu. Ve belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine kararlarını tek tek açıkladı. Peki, Kurban Bayramı'nda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Kabine'nin aldığı kararlar arasında sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni bir karar bulunmuyor.