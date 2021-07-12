12 Temmuz 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.357 -1.55 EURO 10,2480 -0.43
USD 8,6360 -0.25 ALTIN 501,320 -0.44
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kurban Bayramı'nda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 19:50 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 19:50

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Milyonlar, Kurban Bayramı'na yönelik yasakların ve kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyordu. Ve belli oldu. Salgınla ilgili son durumun etraflıca değerlendirildiği toplantıda, Kurban Bayramı'na ilişkin yeni kararlar da alındı. Peki, Kurban Bayramı'nda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...


Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısında, bayram tatilinin süresi ve ülke gündemindeki konular ele alındı. Milyonlar Kabine'den çıkacak Kurban Bayramı kararlarını bekliyordu. Ve belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine kararlarını tek tek açıkladı. Peki, Kurban Bayramı'nda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
 
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
 
BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ
 
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve  köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı  başlayacaktır.
 
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
 
Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.
 
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 
 
Kabine'nin aldığı kararlar arasında sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni bir karar bulunmuyor. 

ETİKETLER

Kurban Bayramı'nda yasak var mı Kurban Bayramı'nda kısıtlama Kurban Bayramı'nda yasak Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama Kabine toplantısı Kabine toplantısı sonuçları Kabine toplantısı kararları Kabine toplantısı bayram kararları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.