Kurban Bayramı'na kısa süre kaldı. Türkiye'de il il hazırlıklar sürüyor. Hayvan pazarları kurulurken pek çok kişi de kurbanlıklarını almaya başladı bile. 1 Temmuz itibariyle Kademeli Normalleşme Dönemi'ne geçildi. Başta hafta içi ve hafta sonu yasaklarının kaldırıldı. Kurban Bayramı ile birlikte yasakların geri gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam ediyor. Milyonların gözü Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Peki, Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...
2020 yılında koronavirüs tedbirleri kapsamında, bayramlarda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Kurban Bayramı tarihleri yaklaşırken bayramda yasak olup olmayacağı araşıtırlıyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bayram tatili ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler Kabine toplantısının gündeminde yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklamaları bekleniyor. Bayram tatilinin resmi tatil olan 15 Temmuz ile birleştirilerek 11 günlük bir blok tatil ilan edilip edilmeyeceği, sokağa çıkma yasağı ile sehayat yasağı ile ilgili durum da belli olacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
15 TEMMUZ İLE BİRLEŞİRSE 11 GÜNE TAMAMLANACAK
Temmuz ayının 19'unda öğleden sonra başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı tatilinin hemen öncesindeki yarım gün ve 15 Temmuz'un sonrasındaki 2 gün ile birleştirilerek 11 günlük bir tatil olması yönündeki meraka ilişkin kararlar bugün netleşecek.