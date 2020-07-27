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Kurban Bayramı'nda tatiline çıkacak sürücüler için tavsiye

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:14 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 12:14

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, Kurban Bayramı tatilinin uyku düzenini olumsuz etkilememesi için tavsiyelerde bulundu.


TUTDER Genel Başkanı ve Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz  Kliniği uzmanı Fidan, AA muhabirine, trafikte tecrübe kadar dikkatin de önemli  olduğunu söyledi.
 
Fidan, trafik kazalarının önemli nedenlerinin başında dikkatsizliğin  geldiğini vurguladı.
 
İyi bir uykunun, dikkati sağlayan en önemli unsur olduğunu belirten  Fidan, "Yeteri kadar uykuyu alamadığımızda kişinin hem dikkati hem refleksleriyle  ilgili düzensizlik söz konusu oluyor. Buna bağlı olarak da kişinin acil bir  durumda vermesi gereken anlık tepki ve kararları verememesi nedeniyle trafik  kazaları ortaya çıkıyor. Bunun önlenebilmesi için sürücülerin uyku sürecine  seyahat öncesinde dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.
 
Doç. Dr. Fidan, Kurban Bayramı nedeniyle tatile gidecek sürücülerin  yola çıkmadan önce normal uyku rutinlerine uyması gerektiğine dikkati çekti.
 
Uyku süresini daha kısa hale getirmenin sakıncalı olduğunu anlatan  Fidan, şöyle devam etti:
"Uyku rutininin dışına çıkmak uykunun etkinliğini bozuyor, buna bağlı  olarak da dikkat azalıyor. Yolculuğa çıkmadan normal uyku sürecini bozmamak  gerekiyor. Uzun yolculuklarda 2-3 saatte bir en az 15 dakikalık mola verilmesi  gerekiyor. Çünkü yorgunluğa bağlı olarak kişinin uykusu bastırıyor. Sürücülerin  yola çıkmadan önce süt ve süt ürünleri tüketmemelerini istiyoruz. Molalarda küçük  bir yürüyüşün ardından kafeinli bir içecek kullanmaları gerekiyor."
 
Uzun tatil dönüşlerinde "ritim bozukluğu"na dikkat
Fidan, Kurban Bayramı'nın ardından günlük rutinlerine döneceklere de  tavsiyede bulundu.
 
Uzun tatil dönemlerinde daha geç yatma ve geç kalkma nedeniyle uyku  ritminin değiştiğini dile getiren Fidan, "Bu süreçte geç uyanmamamız gerekiyor.  Normal uyku rutinine devam edilmesi gerekiyor. Kurban Bayramı'nın ilk 2 gününde  biraz daha esnek davranılabilir ancak son 2 günde mutlaka yarımşar saat ya da  45'er dakikalık süreçlerle normal rutine yaklaşılmalıdır. Uyku zamanını öne  çekebilmek için mutlaka yatmadan önce uykuya geçişi kolaylaştırıcı müzik  dinlemek, kitap okumak gibi etkinlikleri yapabiliriz." sözlerine yer verdi.
 

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