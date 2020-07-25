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Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı tedbirleri Genelgesi!

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 11:22 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 11:43

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi. Peki, Kurban Bayramı'nda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı tedbirleri Genelgesi!


İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine Kurban Bayramı'na yönelik talimat gönderildi. Peki, Kurban Bayramı'nda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı tedbirleri Genelgesi...
 
 
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik  Tedbirleri" konulu talimat gönderildi.
 
Kurban Bayramı'na yönelik talimata göre 29 Temmuz-4 Ağustos'ta kara  yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görev yapacak. 
 
 
KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK VAR MI?
 
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri  arasında şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.
 
Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun yaşandığı  güzergahlarda ekipler, kontrolsüz alan bırakılmayacak şekilde  görevlendirilecek.
 
Hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda gündüz ve gece  saatlerinde çevirme ekipli olarak radar denetimleri yapılacak.
 
KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vakanın seyrine göre değişebileceğini belirttiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor." yanıtını verdi.
 
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ 
 
Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında kara  yollarında 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli görevli olacak. 
 
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine Bakan  Süleyman Soylu imzalı "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat  gönderildi. 
Talimata göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine  yönelik alınan tedbirlere uygun olarak vatandaşların güvenli şekilde  seyahatlerinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre yoğun trafik  tedbirleri planlandı.
 
Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, 29 Temmuz-4 Ağustos  tarihlerinde kara yollarında genel hizmet birimlerinden takviye alınmak suretiyle  toplam 77 bin 545 trafik ekibinde görevli 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik  personeli mesai yapacak.
 
BAKAN SOYLU DA SAHADA OLACAK
 
Bakan Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları, Jandarma Genel  Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, vali ve kaymakamlar, emniyet genel müdür  yardımcıları, jandarma genel komutan yardımcıları, jandarma bölge komutanları,  jandarma eğitim/komando tugay komutanları ve daire başkanları, il ve ilçe emniyet  müdürleri ve jandarma komutanları alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere  yollarda olacak.
 
Özellikle kazaların yoğunlaştığı kaza kara noktalarında ve  güzergahlarda alınan trafik tedbirleri uygulamasının yanı sıra ilave tedbir  ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi amacıyla bayram tatili boyunca 29  polis başmüfettişi, 18 jandarma başmüfettişi/müfettişi, Emniyet Genel Müdürü,  genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan 20 ekip görevli olacak.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından 39 personelden oluşan 13  ekip, Jandarma Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığından 8 personelden oluşan 4 ekip  güzergahlarda görev yapacak.
 
GENERALLER DENETİMLERİ İNCELEYECEK
 
Jandarma Genel Komutanlığında görevli generaller, Kurban Bayramı  tatili süresince alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla görevde bulunanlar  görev yerlerinde, izinde olanlar ise iznini geçirdiği il/ilçede jandarma trafik  kontrol noktasını resmi ya da sivil kıyafetle ziyaret edecek.
 
Merkezden 44 farklı il güzergahına 268, 67 ilden 61 farklı il  güzergahına 450 olmak üzere toplam 718 sivil personel tarafından 1436 yolcu  otobüsünü habersiz olarak denetleyecek.
 
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Muğla Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Kocaeli, Manisa, Mersin ve buralara komşu  illerde 89 saat helikopterle, 74 ilde ise 1233 saat drone ile denetim yapılacak.
 
Görünürlüğü artırmak amacıyla 420'si polis, 347'si jandarma olmak  üzere 767 maket/model trafik aracı tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle 78 ilde  kazaların yoğunlaştığı güzergahlara  yerleştirildi. Bu araçların etkinliğinin  artırılması amacıyla 72 ilde 283'ü polis, 50'si jandarma olmak üzere 333  maket/model trafik personeli yerleştirildi.
 
DENETİMLERDE COVİD 19 TEDBİRLERİNE UYULACAK
 
Trafik ekiplerince yürütülecek faaliyetlerde  (iletişim/denetim/bilgilendirme) Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun  önerileri doğrultusunda tüm personel temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına  riayet edecek.
 
Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında Koronavirüs Bilim  Kurulu tarafından hazırlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" esas  alınarak gerekli hassasiyet gösterilecek.
 
İhtiyaç duyulduğunda polis ve jandarma trafik ekiplerince karma  ekipler oluşturularak kural ihlallerinin en aza indirilmesi ve ölümlü kazaların  önlenmesi için etkin, sürekli ve yoğun denetim gerçekleştirilecek, yapılan  çalışmalar medyayla paylaşılarak güçlü bir trafik güvenliği algısı oluşturulacak.
 
Trafik ekiplerinin kara yolu güzergahlarında tepe lambaları daima açık  olacak, böylece görünürlükleri ön plana çıkarılarak sürücüler üzerinde "Algılanan  Yakalanma Riski Duygusu" sürekli canlı tutulacak.
 
Denetimlerde araç sürücüleri durdurularak saygı ve nezaket kuralları  çerçevesinde yüz yüze iletişim kurulacak, uzun yoldan gelen sürücülerin her 2  saatte 10 dakika mola vererek dikkat ve konsantrasyonlarının dağılmaması için  kısa süreli dinlenmeleri sağlanacak.
 
Hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergahlarda gündüz/gece  saatlerinde çevirme ekipli olarak radar denetimleri yapılacak.
 
Ortalama Hız Tespit Sisteminin bulunduğu tüm otoyollarda ortalama hız  denetimi yapılmaya devam edilecek.
 
KONTROLSÜZ ALAN BIRAKILMAYACAK
 
Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen  17 ildeki 20 güzergahta tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanacak ve bu  güzergahlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı  niteliğinde ekipler görevlendirilecek.
 
Terminallerde ve ara istasyonlarda şehirlerarası otobüs denetimleri  artırılacak. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin  kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek.
 
Otobüs şoförleri kural ihlali yapmamaları ve direksiyon başındayken  cep telefonu kullanmamaları, sürücü ve yolcular seyahat süresince emniyet kemeri  takmaları konusunda bilgilendirilecek.
 
Şehirlerarası yolcu otobüsleriyle izin verilmesi halinde B2/D2 yetki  belgeli TUR araçlarının SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, yedek şoför,  takograf, cihaza takılı sürücü belgesi/kartının aracı kullanan kişiye ait olup  olmadığı incelenecek.
 
Otobüslerin karışmış olduğu kazalar dikkate alınarak özellikle  02.00-08.00 ve uykusuzluk/yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00  saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilecek, gerekli kontrolleri  yapılıp dinlenmeleri sağlanacak.
 
Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgesi kapsamındaki araçlarla ilgili  kısıtlama getirilmesi halinde trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek.
 
Trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda gerek görülmesi halinde ağır  tonajlı taşıtlar ve tarım araçları, trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun  yerlerde geçici olarak bekletilecek.
 
Şehir merkezlerinde, halkın yoğun olacağı kurban satış/kesim alanı,  alışveriş merkezi ve mezarlıklarda ilave trafik tedbirleri alınacak.
 
YAYALARA İLİŞKİN TEDBİRLER 
 
Çocukların cadde ve sokaklarda bulunabileceği göz önünde  bulundurularak taşıt/yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların  trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen yaya kaldırımları, yaya geçitleri,  kavşak sistemleri, engelli rampaları önünde ve üzerindeki uygunsuz park etmiş  araçlar derhal kaldırılacak.
 
"Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında yaya önceliği/güvenliği  konusundaki denetimlere ve bilgilendirme faaliyetlerine kesintisiz devam  edilecek.
 
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri  arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.
 
Tarımsal zirai, traktör ve biçerdöver gibi araçların gerekli tedbir  alınmadan trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek.
 
Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı  ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri  kullanımına ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim ve denetim  faaliyetleri bir arada yürütülecek.
 
Modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz/ışık donanımları ve harici ses  sistemi kullanılmasının önlenmesi amacıyla hedef bölge ve saatlerde denetimler  yapılacak, tespit edilen araçlar trafikten men edilecek.
 
Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlere  özellikle 24.00-02.00 saatleri arasında ağırlık verilecek.
 
SÜRÜCÜLER BİLGİLENDİRİLECEK 
 
Denetimlerde sürücü ve yolcuları trafik güvenliği konusunda  bilgilendirmek için "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla oluşturulan "Yaşam  Tünelleri" etkin şekilde kullanılacak.
 
Trafik ekip ve personelinin güzergahtaki konumları ve  gerçekleştirdikleri denetimler, "Uygulama Takip Projesi" (UTP) aracılığıyla  merkezden anlık olarak takip edilecek.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığına bağlı "Trafik Kaza Danışma  Birimi" tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazaların anlık olarak takibi  yapılacak ve trafik kazalarına anında müdahale edilecek.
 
Vatandaşlar bayram süresince ve tatil döneminde trafik güvenliğine  yönelik olarak  SMS, kamu spotu ve kampanyalarla sürekli bilgilendirilecek.
 
 

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