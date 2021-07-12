Kurban Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte Kurban Bayramı kararları!

Milyonlarca kişinin gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'den çıkacak kararlardaydı. Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantıda alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Kurban Bayramı'nda seyahat yasağı var mı? Bayramda şehirler arası seyahat yasak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.
BAYRAMDA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Kabine'nin aldığı kararlar arasında seyahat yasağı bulunmuyor.