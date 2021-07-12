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Kurban Bayramı'nda şehirler arası seyahat yasağı var mı? İşte Kurban Bayramı kararları!

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 19:48 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 19:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Kurban Bayramı tatili ve gündeme ilişkin konular Kabine'de görüşüldü. Milyonlarca kişinin gözü Kabine'de alınan kararlara çevrilmişti. Özellikle de Kurban Bayramı'nda şehirlerarası seyahat yasağı ile ilgili yeni bir kararın alınıp alınmayacağı merak ediliyordu. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı ile ilgili alınan yeni kararları duyurdu. Peki, Kurban Bayramı'nda seyahat yasağı var mı? İşte detaylar...


Milyonlarca kişinin gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'den çıkacak kararlardaydı. Kabine toplantısı sona erdi. Kritik toplantıda alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Kurban Bayramı'nda seyahat yasağı var mı? Bayramda şehirler arası seyahat yasak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
 
Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
 
 
BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ
 
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve  köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı  başlayacaktır.
 
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
 
Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.
 
BAYRAMDA SEYAHAT YASAĞI VAR MI? 
 
Kabine'nin aldığı kararlar arasında seyahat yasağı bulunmuyor. 
 
 

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