Kurban Bayramı’nda online alışveriş yüzde 53 arttı

Corona virüs salgını nedeniyle artışa geçen online alışveriş cirosu Kurban Bayramı’nda da artışını sürdürdü.

iPara altyapısını kullanan markaların satış rakamlarına göre belirlenen verilere göre bu yıl Kurban Bayramı’nda online alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarken; en çok artış yaşanan sektörler ise giyim ve gıda oldu.