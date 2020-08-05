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Kurban Bayramı’nda online alışveriş yüzde 53 arttı

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 11:58 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 11:58

Corona virüs salgınının etkisinde geçen Kurban Bayramı’nda artışa geçen e-ticaret verileri açıklandı. iPara’nın verilerine göre; Kurban Bayramı’nda online alışveriş verileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında arttı.


Corona virüs salgını nedeniyle artışa geçen online alışveriş cirosu Kurban Bayramı’nda da artışını sürdürdü.
 
iPara altyapısını kullanan markaların satış rakamlarına göre belirlenen verilere göre bu yıl Kurban Bayramı’nda online alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarken; en çok artış yaşanan sektörler ise giyim ve gıda oldu.  
 

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