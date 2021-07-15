Kurban Bayramı’nda nasıl beslenmek gerekir? Uzmanından ideal Kurban Bayramı menüsü!

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala uzmanlar, sağlıklı beslenme konusunda uyarıda bulunuyor. Uzmanlara göre bayram sabahlarının sembolü olan kahvaltıda börek, kızartma tarzı ağır ve yağlı gıdalar yerine peynir, zeytin, reçel, pekmez, domates, salatalık, haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği, şekersiz çay ya da bitki çayı tüketilmesi öneriliyor. Özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişilerin, sindirimi zor olan taze kurban etini hemen tüketmemeleri; etlerin buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlanması gerektiği belirtiliyor. Peki, Kurban Bayramı’nda nasıl beslenmek gerekir? Kurban eti ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Diyetisyen Özden Örkcü ideal Kurban Bayramı menüsünü paylaştı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlar bayram hazırlıklarına devam ediyor. Bayram öncesi beslenme konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Özden Örkcü, bayramda sağlık lı beslenmeye yönelik tavsiyelerde bulundu ve ideal bayram menüsünü paylaştı.

KURBAN BAYRAMI’NDA NASIL BESLENMEK GEREKİR?

Diyetisyen Örkcü, dengeli beslenmenin ana kuralının tüm besin gruplarından bir arada yemek, yavaş ve iyi çiğnemek, az ve sık yemek, posa alımı için sebze ve meyveleri mutlaka tüketmek, yağı yeterli miktarda ve doymamış yağlardan tercih etmek olduğunu söyledi. Örkcü, “Ayrıca günlük en az 1.5-2 litre su içmek, tahıllardan, kuru baklagillerden ve hayvansal besinlerden protein yetecek miktarda almaya dikkat etmek de dengeli beslenme açısından oldukça büyük öneme sahip.” dedi.

İŞTE İDEAL BAYRAM MENÜSÜ…

İyi yapılmış bir kahvaltının kişiyi hem güne hazırladığını hem de gün içinde ihtiyaç duyulan enerjinin önemli bir kısmını sağladığını ifade eden Örkcü, bayram sabahlarının sembolü olan kahvaltının da dengeli bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Özden Örkcü, bayram günlerinde diğer öğünlerin de atlanmaması gerektiğini kaydederek “Kahvaltıda börek, kızartma tarzı ağır ve yağlı gıdalar yerine peynir, zeytin, reçel/pekmez, domates-salatalık, haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği, şekersiz çay ya da bitki çayı yer almalı. Öğle yemeğinde protein ağırlıklı beslenilmeli, akşam ise sindirimi kolay ve düşük kalorili sebze ağırlıklı bir menü tercih edilmeli.” tavsiyesinde bulundu.

KURBAN ETİ NE ZAMAN VE NASIL TÜKETİLMELİ?

Diyetisyen Özden Örkcü, Kurban Bayramı’nda şeker ve şekerli besin tüketiminin yanı sıra et tüketiminin de artış gösterdiğini söyledi.

TAZE ETİN SİNDİRİMİ ZORDUR

Özellikle obezite, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabeti olan kişilerin beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Diyetisyen Örkcü, “Etler, sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişilerin kurban etlerini hemen tüketmemesi, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle hazırlayarak tüketmeleri sağlık açısından daha doğru olacaktır.” diye konuştu.

YAĞLI ET TÜKETİMİNE DİKKAT!

Yağlı etlerde doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin daha yüksek olduğunu ifade eden Diyetisyen Özden Örkcü, “Kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişilerin Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri, kısıtlı miktarlarda tüketmeleri ve aşırıya kaçmamaları gerekiyor.” dedi.