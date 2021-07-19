19 Temmuz 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.354 -0.69 EURO 10,1110 0.07
USD 8,5830 0.77 ALTIN 497,880 0.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 9:43 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 9:43

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 26 Temmuz 07.00'ye kadar KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.


Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 26 Temmuz 07.00'ye kadar KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.
 
Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerinde (Yeşilova-Aydıncık arası Yanışlı mevkisi) yol yapım, Akhisar-Gölmarmara yolunun 6 kilometresindeki Akselendi Kavşağı yapım, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 3-10. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
 
Saray-Çerkezköy yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
 
Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
 
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
 
Seydikemer-Söğüt yolunun 0-59. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
 
Giresun-Şebinkarahisar yolunun 15. kilometresindeki Değirmendere-5 Köprüsü'nde köprü derzi yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
 

ETİKETLER

kurban bayramı tatil kgm
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.