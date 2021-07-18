Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri!

Yaşanan aşırı sıcaklar ve nem etkisini sürdürüyor. Tüm Türkiye merak ediyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram hava durumunu paylaştı. Kurban Bayramı'nın birinci günü hava durumu tahminleri araştırılıyor. Arife günü ve bayramın birinci günü ülkede önemli bir yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Peki, Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramın birinci günü hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Kurban Bayramı hava durumu tahminleri!

Aşırı sıcaklar nedeniyle pek çok kişi Kurban Bayramı hava durumu nu merak ediyor. Meteroloji Genel Müdürlüğü yayınladı. Türkiye'de iç ve kuzey kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bayramın birinci gününden sonra bazı kesimlerde hava sıcaklarında düşüş bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Bayramın birinci günü hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Kurban Bayramı hava durumu tahminleri!

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın birinci gününde ülke genelinde yağış beklenmiyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü Marmara ile Karadeniz bölgelerinde yer yer sağanak öngörülüyor. Bayramın dördüncü gününde Karadeniz, Doğu Anadolu 'nun kuzeyi ile Akdeniz 'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, arife günü ve bayramın birinci günü ülkede önemli bir yağış beklenmiyor. Havanın kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.Bayramın ikinci ve üçüncü gününde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve güney bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Bayramın dördüncü gününde Karadeniz, Doğu Anadolu 'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı değerlendiriliyor.

HAVA SICAKLIKLARI DAHA DA ARTACAK!

Halen ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde artışını sürdürerek mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerine çıkacağı, hafta ortasından itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde azalacağı öngörülüyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HAVA DURUMU

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul 'da 31-34, Ankara'da 36-40, İzmir'de 32-36 derece olması bekleniyor. Sıcaklıkların, Antalya 'da 33-36, Samsun 'da 29-31, Erzurum 'da 30-34 ve Diyarbakır 'da 40-43 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatlerinde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.