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Kurban Bayramı'nda aşırı tüketim sağlıktan edebilir

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:11 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 12:11

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Küçükkasap Cömert, Kurban Bayramı sürecinde de öğün düzeni ve porsiyon kontrolüne özen göstermeye devam edilmesi gerektiğini belirterek, "Gereksinimizden fazla tüketilen her bir fazla porsiyon etin, yağ ve protein tüketimini artırarak başta kalp damar hastalıkları olmak üzere, gut, sindirim sistemi rahatsızlıkları, diyabet gibi ömür boyu tedavi gerektiren, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sorunlara neden olacağı unutulmamalıdır." dedi.


Cömert, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla et tüketimine ilişkin  merak edilen soruları AA muhabirine yanıtlarken, bayramların bir tür arınma  süreci olduğunu, duyguların çoğaldığı, paylaşımın ön plana çıktığı, mutsuzluğun  bol neşeye dönüştüğü özel günler olduğunu aktardı.
 
Coşku ve mutlulukla kutlanılan bu günlerde, sağlığın korunmasının da  göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret eden Cömert, son birkaç aydır dünyayı  kuşatan yeni tip koranavirüs (Kovid-19) pandemisinin henüz uzaklaşmadığı  unutulmayarak, önerilere uygun şekilde hareket etmenin ve bağışıklık sistemini en  üst düzeyde tutmanın kesinlikle atlanmaması gerektiğini aktardı.
 
Cömert, kasaplık hayvanların kara, deniz, demir ve hava yoluyla farklı  sürelerde bir yerden başka bir yere nakledildiklerini, hayvanların kesim  öncesinde, yazın ise en az 12 saat süre ile dinlendirilmelerinin et kalitesini,  saklama süreçlerini olumlu yönde etkilediğini ifade etti.
 
İç organ kaynaklı kontaminasyonların engellenmesi açısından kesimden  en az 6 saat öncesinden yemlemenin sonlandırılması ve kesime kadar sadece su  tüketmelerine izin verilmesi gerektiğini belirten Cömert, şu bilgileri verdi:
"Veteriner hekimler tarafından, kuduz, çiçek, şap, şarbon ve deli dana  hastalığı gibi zoonoz hastalıkların teşhisi de önem taşımaktadır. Taze et daha  sert olduğu için hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi olumsuz  sindirim sorunlarına neden olabilmekte, kurban etinin, kesimden en az 12-24 saat  sonra bekletilerek tüketilmesi önerilmektedir. Geleneksel alışkanlıklar  çerçevesinde vazgeçemeyenlerin, eti iyi pişirerek ve mümkün olan en az miktarda  tüketmesi uygun bir seçenek olabilmektedir. Et tüketiminin arttığı bu süreçte,  pişirme tekniği, porsiyon kontrolü ve besin çeşitliliğin sağlanmaya devam  etmesinin gerekliliği son derece önemlidir.  Etlere uygulanacak olan pişirme  yöntemi etin kesilen kısmına göre değişiklik göstermektedir. Yağlı, kas lifleri  az ve yumuşak bir etin az ısıda orta pişme derecesinde içindeki su oranını çok  azaltmadan kuru pişirme yöntemleri ile pişirilmesi uygun olurken, daha sert ve su  miktarı az etlerin sulu pişirme yöntemleri (yahni) ile uzun süre ve kısık ateşte  pişirilmeleri önerilmektedir.  Hızlı ve yüksek ısı, etin yüzeyini sertleştirerek  suyunu kaybetmesini önlerken, aynı zamanda ısı-zaman ilişkisine dikkat edilmemesi  halinde etin kuru ve lezzetsiz olmasına da yol açabilmektedir."
 
Tuğba Küçükkasap Cömert, ayrıca uzun süre yüksek ısıya maruz bırakılan  etlerde heterosiklik aminler, akrilamid gibi bileşiklerin oluşması ile et  kalitesinin olumsuz olarak etkilendiğini, özellikle direkt ateş üzerinde  pişirilen etlerde yağların yanması ve etin dumanla teması nedeni ile kanserojen  içerikli kimyasal bileşiklerin ete bulaşma olasılıklarının daha da arttığını dile  getirdi.
 
Pişirme sırasında ilave yağ, kronik hastalıklara zemin oluşturuyor
Genel pişirme önerisinin kısık ateşte, uzun süre, yağ ilave etmenden  pişirmenin sağlanması olduğunu aktaran Cömert, özellikle kuyruk yağı veya  tereyağının et yemeklerinde kullanılmasından kaçınılması gerektiğini söyledi.
 
Cömert, bayramda aşırı miktarda et tüketimine bağlı olarak gereğinden  fazla protein ve yağ alımı gerçekleştiğini, ek olarak pişirme esnasında ilave  edilen yağın birçok kronik hastalığın oluşmasına zemin hazırlayabildiğini  vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ayrıca yağ içeriklerinin yüksek olması nedeni ile karaciğer, böbrek,  yürek gibi sakatatların tüketiminden özellikle yaşlı bireylerin kaçınması  gerekliliğine dikkat çekilmektedir. Diğer yaş grupları tarafından tüketildiği  takdirde de porsiyon miktarı mutlaka kontrollü olmalı, iyi pişirilmeli, yanında  posa içeriği yüksek taze sebzelerin, salataların tüketimi ihmal  edilmemelidir. Kırmızı et, iyi kalitede hayvansal protein kaynağı olmasının yanı  sıra, demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile B12, B6 vitaminlerini de  içermektedir. Pişirmenin basınçlı tencerelerde gerçekleştirilmesi, önemli bu  besin öğeleri kaybını en aza indirecektir, ağzınıza giren lokmanın kalitesini  destekleyecektir. Pişirme yöntemi olarak mangal tercih edilecekse, çoğu kez  tekrarlanarak vurgulandığı üzere, et ve ateş arasında en az 15-20 santimetre  olması mutlaka sağlanmalı, hızlı pişirildiğinde etin dış yüzeyi sertleşeceğinde  içinin pişmeyeceği unutulmamalıdır. Etlerin çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmesi  önemli sağlık sorunlarına yol açabilmekte, hayvanlardan insanlara birçok  hastalığın bulaşma riski ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklar, gebelerde artan  düşük risklilerine kadar neden olabilmektedir, uzun süreli ishaller, halsizlik,  uyku hali, dehidratasyon ortaya çıkabilmektedir."
 
Eti saklama koşullarına dikkat
Kesilen etlerin saklanmasının da sağlık açısından son derece önemli  olduğunu, kurban etlerinin, küçük parçalara ayrılarak buzlukta -2 derecede birkaç  hafta, -18 derece derin dondurucuda ise daha uzun süreyle uygun şartlarda  saklanabildiğini aktaran Cömert, "Etlerin dondurulduktan sonra tekrar çözünmesi  bazı mikroorganizmalar için üreme ortamı oluşturabilmektedir, bu nedenle  çözdürülen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır." diye konuştu.
 
Cömert, "Bayram sürecinde de öğün düzeni ve porsiyon kontrolüne özen  göstermeye devam edilmelidir. Gereksinimizden fazla tüketilen her bir fazla  porsiyon etin, yağ ve protein tüketimini artırarak başta kalp damar hastalıkları  olmak üzere, gut, sindirim sistemi rahatsızlıkları, diyabet gibi ömür boyu tedavi  gerektiren, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sorunlara neden olacağı  unutulmamalıdır.  Etler, birçok besin öğesinden zengin olmalarına karşın C ve E  vitaminini içermemektedirler. Bu nedenle, et yemeklerinin yanında pilav, makarna  yerine, mutlaka salata, zeytinyağlı sebze yemekleri, meyve tüketimine özen  gösterilerek ihmal edilmemelidir." hatırlatmasında bulundu.
 
Besin çeşitliliğinin sağlanmasının yanı sıra, C vitamininin tüketilen  etteki demirin vücuda sağladığı yararı artırdığını vurgulayan Cömert, aynı  zamanda yoğurt, ayran gibi besinlerin bağırsak florasını düzenleyici etkilerinin  unutulmaması, ara öğün alternatifi olarak tüketimlerinin sağlanması gerektiğini  bildirdi.
 
Cömert, şeker ve yağ içeriği yüksek şerbetli hamur tatlıları yerine,  bayram sofralarını sütlü veya meyve tatlıları ile zenginleştirmenin tercih  edilmesini önererek, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Özellikle diyabetik bireyler, kolesterol ve yüksek tansiyon sorunu  olanlar şerbetli tatlılardan uzak durmalıdırlar. Yine sarma ve böreklere karşı da  mesafeli davranmak, taze meyve seçeneklerini tercih etmek çok daha uygun  olacaktır. Vücut ağırlığı denetimine özen göstermek, sağlığın korunmasında en  temel öğedir. Kesinlikle atlanmaması gereken diğer nokta, yeterli sıvı  tüketiminin sağlanmasıdır. Çay ve kahveyi sıvı olarak tanımlamaksızın, su  tüketimine özen göstermek önemlidir, olası enfeksiyon durumunda ortaya çıkan  temel bulgulardan biri olmasının yanı sıra hava sıcaklığında da artış nedeni ile  dehidratasyon riski önlenmelidir ve bunun en iyi yöntemi de su tüketimidir. Bu  dönemde bilinçsiz çay, aşırı kahve tüketiminden uzak durulmalı, suyun yerini  almayacağı hatırlanmalıdır.  Belirtilmesi gereken bir diğer konu ise asitli  içecek ve hazır meyve sularının bayram sofralarında da tüketilmemesi  gerektiğidir. Bunların vücuda şeker yüklemekten öte katkı sağlamayan, olumsuz  risklerinin var olduğu net olarak ortaya konmuştur."
 

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Kurban Bayramı aşırı tüketim et
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