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Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 81 ilin bayram namazı saatleri!

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 17:43 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 17:45

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı namazı saatlerini duyurdu. Diyanet'in açıkladığı bayram namazı saati ile birlikte milyonlar camilere akın edecek. Bayram namazı öncesinde hutbe okunacak. Bayram namazının eda edilmesiyle birlikte Kurban Bayramı resmen başlayacak. Pek çok kişi bulundukları illerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 81 ilin bayram namazı saatleri!


Diyanet duyurdu. Kurban Bayramı namazı saatleri açıklandı. 81 ilde bayram namazının saatlerini araştıran milyonlar bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilere akın edecek. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 81 ilin bayram namazı saatleri!
 
 
KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA? İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ!
 
Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak.
 
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
 
"Adana: 06.07, Adıyaman: 05.53, Afyonkarahisar: 06.22, Ağrı: 05.30, Aksaray: 06.09, Amasya: 05.57, Ankara: 06.10, Antalya: 06.25, Ardahan: 05.28, Artvin: 05.32, Aydın: 06.35, Balıkesir: 06.31, Bartın: 06.09, Batman: 05.42, Bayburt: 05.40, Bilecik: 06.21, Bingöl: 05.42, Bitlis: 05.37, Bolu: 06.13, Burdur: 06.25, Bursa: 06.25, Çanakkale: 06.36, Çankırı: 06.06, Çorum: 06.00, Denizli: 06.30, Diyarbakır: 05.45, Düzce: 06.15, Edirne: 06.32, Elazığ: 05.48, Erzincan: 05.44, Erzurum: 05.37, Eskişehir: 06.20, Gaziantep: 05.58, Giresun: 05.46, Gümüşhane: 05.43, Hakkari: 05.32, Hatay: 06.05, Iğdır: 05.26, Isparta: 06.24, İstanbul: 06.23, İzmir: 06.36, Kahramanmaraş: 05.59, Karabük: 06.08, Karaman: 06.15, Kars: 05.28, Kastamonu: 06.03, Kayseri: 06.02, Kırıkkale: 06.08, Kırklareli: 06.29, Kırşehir: 06.07, Kilis: 06.00, Kocaeli: 06.20, Konya: 06.16, Kütahya: 06.23, Malatya: 05.52, Manisa: 06.35, Mardin: 05.44, Mersin: 06.10, Muğla: 06.34, Muş: 05.38, Nevşehir: 06.06, Niğde: 06.07, Ordu: 05.48, Osmaniye: 06.03, Rize: 05.37, Sakarya: 06.18, Samsun: 05.53, Siirt: 05.38, Sinop: 05.56, Sivas: 05.54, Şanlıurfa: 05.52, Şırnak: 05.37, Tekirdağ: 06.29, Tokat: 05.55, Trabzon: 05.41, Tunceli: 05.45, Uşak: 06.27, Van: 05.31, Yalova: 06.23, Yozgat: 06.03, Zonguldak: 06.11."
 
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilecek.
 

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