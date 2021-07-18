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Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı! İşte il il bayramı namazı saatleri!

18 Temmuz 2021 Pazar - 10:47 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 10:48

Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında pek çok kişi Kurban Bayramı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı illerdeki Kurban Bayramı namazı saatlerini paylaştı. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı kaçta kılınacak? İl il Kurban Bayramı namazı saatleri!


Kurban Bayramının yaklaşmasıyla camilerde de hazırlıklar devam ediyor. Milyonlarca müslüman Kurban Bayramı sabahı, bayram namazını eda edecek. Ülke genelinde pek çok kişi Kurban Bayramı namazı saatlerini araştırıken Diyanet İşleri Başkanlığı da il il bayram namazı saatlerini paylaştı. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı kaçta kılınacak? İl il Kurban Bayramı namazı saatleri! 
 
 
KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA? 
 
Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da  06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak. 
 
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
 
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı  saatleri şöyle:
 
 
"Adana: 06.07, Adıyaman: 05.53, Afyonkarahisar: 06.22, Ağrı: 05.30,  Aksaray: 06.09, Amasya: 05.57, Ankara: 06.10, Antalya: 06.25, Ardahan: 05.28,  Artvin: 05.32, Aydın: 06.35, Balıkesir: 06.31, Bartın: 06.09, Batman: 05.42,  Bayburt: 05.40, Bilecik: 06.21, Bingöl: 05.42, Bitlis: 05.37, Bolu: 06.13,  Burdur: 06.25, Bursa: 06.25, Çanakkale: 06.36, Çankırı: 06.06, Çorum: 06.00,  Denizli: 06.30, Diyarbakır: 05.45, Düzce: 06.15, Edirne: 06.32, Elazığ: 05.48,  Erzincan: 05.44, Erzurum: 05.37, Eskişehir: 06.20, Gaziantep: 05.58, Giresun:  05.46, Gümüşhane: 05.43, Hakkari: 05.32, Hatay: 06.05, Iğdır: 05.26, Isparta:  06.24, İstanbul: 06.23, İzmir: 06.36, Kahramanmaraş: 05.59, Karabük: 06.08,  Karaman: 06.15, Kars: 05.28, Kastamonu: 06.03, Kayseri: 06.02, Kırıkkale: 06.08,  Kırklareli: 06.29, Kırşehir: 06.07, Kilis: 06.00, Kocaeli: 06.20, Konya: 06.16,  Kütahya: 06.23, Malatya: 05.52, Manisa: 06.35, Mardin: 05.44, Mersin: 06.10,  Muğla: 06.34, Muş: 05.38, Nevşehir: 06.06, Niğde: 06.07, Ordu: 05.48, Osmaniye:  06.03, Rize: 05.37, Sakarya: 06.18, Samsun: 05.53, Siirt: 05.38, Sinop: 05.56,  Sivas: 05.54, Şanlıurfa: 05.52, Şırnak: 05.37, Tekirdağ: 06.29, Tokat: 05.55,  Trabzon: 05.41, Tunceli: 05.45, Uşak: 06.27, Van: 05.31, Yalova: 06.23, Yozgat:  06.03, Zonguldak: 06.11."
 
 
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın  başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in  başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilece

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