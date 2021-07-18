Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? İşte bayram namazı kılınışı

Kurban Bayramı'na saatler kaldı... Kurban Bayramı kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Bayram namazı için milyonlar Kurban Bayramı günü camilere akın edecek. Milyonlar kurban bayramı vakitlerini araştırırken bayram namazı kılınışını araştırıyor. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? İşte Kurban Bayramı namazı kılınışı...

Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı günü başlıyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü dünyada ve Türkiye'de kılınacak bayram namazı ile başlayacak. Milyonlarca müslüman şimdiden Kurban Bayramı namazı saatleri, bayram namazı kılınışı, kurban ibadetleri, kurban tekbirleri ve niyeti ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? İşte Kurban Bayramı namazı kılınışı...

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı 2 rekat olarak kılınmaktadır.

BAYRAM NAMAZI FARZ MIDIR?

Bayram namaz Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Cuma namazı için lazım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lazımdır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1.REKAT

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2.REKAT

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.