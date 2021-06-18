Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı, ayın kaçında? Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı için az bir süre kaldı. Kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyenler ile tatili değerlendirmek isteyenlerin de araştırmaları hızlandı. İşte Kurban Bayramı ve Kurban kesme günleri hakkında merak edilenler
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2021 Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı Günü başlayacak.
KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
KURBAN KESME GÜNLERİ (EYYAM-I NAHR)
Eyyam-ı nahr yani kurban kesme günleri, bayramın ilk günü bayram namazından itibaren başlayıp bayramın son günü güneş batıncaya kadar ediliyor.