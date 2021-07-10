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Kurban Bayramı ile ilgili flaş açıklama! Bu yıl yasaklandı
Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Kurbanlıkların satışı başlarken, gerekli önlemler de alındı. Kurbanlar randevulu sistemle kesilirken, satışların vazgeçilmezi olan satıcı ve müşteri arasında dakikalarca süren ‘el sıkışmalı’ pazarlıklar yasak.
Kurbanlıkların satışı sürüyor. Bu yıl kurbanlar randevulu sistemle kesilirken, ‘el sıkışmalı’ pazarlık yasak. Büyükbaşta hisse fiyatı 2 bin liradan başlıyor.