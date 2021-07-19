Kurban Bayramı hadisleri ve ayetleri

Kurban Bayramının önemi ve ilgili ayetler, hadisler pek çok kişinin araştırdığı konuların başında geliyor. Kurban ibadeti müslümanlar için en önemli ibadetlerden biri. Kurban ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de de ayetler ve hadisler bulunuyor. İşte Kurban Bayramı hadisleri, Kurban hakkında ayet ve hadisler...

Kurban ibadetine ilişkin ayet ve hadisler pek çok kişinin gündeminde. Kurban ayetlerinin bilinmesi ve ayetlerin anlamları ile idrak edilmesi kurban ibadetinin doğru bir şekilde yapılması açısından önemlidir. Kurban ibadeti Müslümanlara vacip kılınmış olan bir ibadet olduğu için, kurban ibadetini yerine getirmek için Müslümanların sahip olması gereken bir takım şartları vardır.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu surelerde kurban ibadeti vacip olarak kılınmış olup Kurban ibadetinin nasıl yapılacağına dair bilgiler de içermektedir. Özellikle Hac suresinde kurban ibadeti ile ilgili olarak Kur'anı-ı Kerim'de detaylı olarak anlatılmıştır.

KURBAN BAYRAMI HADİSLERİ VE AYETLERİ

Kurban ibadeti ile ilgili olarak hadisler ve ayetler de şu şekildedir;

“Haccı ve umre yi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. (Hac yolculuğu için) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah’tan korkun. Biliniz ki Allah’ın vereceği ceza ağırdır.” (Bakara 2/196)

Hz. Muhammed (S.A.V) baş kısmı karalı bir alaca ve iki tane de koç kurban etti. Onları kendi eliyle kurban etti. Kurban etmeden önce de besmele çekti ve tekbir getirdi." -Müslim

" Kurban bayramının vakti geldiğinde peygamber efendimiz ile birlikte beraber hazır bulundum. O namazını kıldı ve namazı bitirip selam verdi. Bunun üzerine Allah resulü buyurdu "Kim namazdan önce kurbanı keserse yalnızca nefsi için kesmiş olarak sayılır. Kim ise namazdan sonra kurban ibadetini yerine getirirse o kişi bütün Müslümanların sünnetine uymuş olarak sayılır. " - Müslim

- " Hz. Peygamber efendimiz buyurdu ki ; " Kim namazdan önce kurban ibadetini yapmış ise bu kurbanı iade etsin" aynı zamanda Allah resulü bildirdiği üzere kurban etinin paylaşılması gerektiğini de vurguladı. -Müslim

Âişe (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun.” (İbn Mâce, Edahî: 3)

“Onlara, Adem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), ‘And olsun seni öldüreceğim.’ dedi. Diğeri de ‘Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.’ dedi…” (Mâide 5/27)

“De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’ âm 6/162)

Berâ b. Âzib (r.a.)’dan merfu olarak rivayet edilen hadisinde Resulullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Topal hayvan, tek gözlü hayvan, hastalığı belli olan hayvan, zayıf ve cılız hayvan kurban edilmez.” (Ebû Dâvûd, Dahaya: 5; İbn Mâce, Edahî: 8)

“Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlahınız, bir tek İlah’tır. Öyle ise, O’na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!” (Hac 22/34)

“Resulullah (s.a.v.), Ramazan Bayramı namazına bir şeyler yemeden çıkmazdı. Kurban Bayramı’nda ise, namazdan dönünceye kadar bir şey yemezdi.”(Büreyde, Kütüb’ü-Sitte: Hadis no: 3048)

“Biz, büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın (dininin) işaretlerinden (kurban) kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Şu hâlde onlar, ayakları üzerine dururken üzerlerine Allah’ın ismini anınız (ve kurban ediniz). Yan üstü yere düştüklerinde ise, artık (canı çıktığında) onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen/gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik.” (Hac 22/36)

Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.” (Kevser 108/2)

Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik.” (Sâffât 37/107)

Resululah (s.a.v.) buyurdular ki: “Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günüdür. Bunu, fazilette nefr günü (teşrik günlerinin ikinci günü) takip eder.” (Abdullah İbnu Kurt, Kütüb’ü-Sitte: Hadis no: 4561)