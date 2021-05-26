Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman alınacak, ne kadar ödenecek? Yeni emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar 2021, ne zaman yatırılacak? Emekliler Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinden sonra ikinci dini büyük Kurban Bayramı’nda da ikramiye alacak. Heyecanla beklenen Kurban Bayramı ikramiyeleri için az bir süre kaldı. İşte Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hakkında merak edilenler…

Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı’nda ödenecek ikramiyelerin ödeneceği tarihi sorguluyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

2021 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılıyordu. 2021 yılıyla Bayram için gerçekleştirilen ödemeler 1100 TL olmuştu.

Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor. Ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceğinin önümüzdeki günlerde netleşecek.

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesi de alacak. Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini alacakç

2021 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı



Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma